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В России увеличили выплаты военным и силовикам

В России увеличили выплаты военным и силовикам

31 января 2021 Возрастное ограничение: 6+
Фото из архива PG11.ru / Военным проиндексировали страховые выплаты
Постановление выпустил премьер-министр

Премьер-министр Михаил Мишустин постановил проиндексировать некоторые страховые выплаты, единовременные пособия и ежемесячные компенсации, установленные законодательством для военнослужащих, сотрудников ряда федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, а также проходивших военные сборы. Их размер будет увеличен на 3,7 процента с 1 января 2021 года, пишет «Российская газета»

Индексация коснется единовременных выплат семьям в случае гибели военнослужащего или сотрудника полиции при прохождении службы, единовременных выплат при получении травмы при исполнении обязанностей и признании негодным для дальнейшей службы. Будут увеличены страховые суммы для военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, представителей органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии и органов принудительного исполнения.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации федеральных социальных пособий на 4,9 процента, сообщила пресс-служба кабмина. Речь идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми.

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Армия Зарплата

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Комментарии 3

49 минут назад Котег
Затряслась власть...
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34 минуты назад Ясно
Чтобы сытые безмозглые бугаи эффективнее избивали голодающих граждан. Многоходовочка.
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33 минуты назад 1
на штыках власть долго не держится
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