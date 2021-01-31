В России увеличили выплаты военным и силовикам

Премьер-министр Михаил Мишустин постановил проиндексировать некоторые страховые выплаты, единовременные пособия и ежемесячные компенсации, установленные законодательством для военнослужащих, сотрудников ряда федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, а также проходивших военные сборы. Их размер будет увеличен на 3,7 процента с 1 января 2021 года, пишет «Российская газета».

Индексация коснется единовременных выплат семьям в случае гибели военнослужащего или сотрудника полиции при прохождении службы, единовременных выплат при получении травмы при исполнении обязанностей и признании негодным для дальнейшей службы. Будут увеличены страховые суммы для военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, представителей органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии и органов принудительного исполнения.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации федеральных социальных пособий на 4,9 процента, сообщила пресс-служба кабмина. Речь идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми.

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