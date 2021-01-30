Правительство проиндексировало пособия некоторым категориям россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации федеральных социальных пособий на 4,9 процента, сообщила пресс-служба кабмина. Об этом сообщают «РИА Новости».

Речь идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми.

В числе таких выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за детьми, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а также единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

В правительстве напомнили, что с 2018 года в России установили единый порядок индексации социальных выплат: один раз в год с 1 февраля, учитывая фактический индекс потребительских цен за предыдущий год.

На социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом, в 2021 году планируют направить 435 миллиардов рублей.

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