«Вместе делать добрые дела легче!»: сыктывкарские школьники кормят животных и покупают продукты старикам

В мире бушует пандемия коронавируса, многие люди пострадали, а кто-то серьезно нуждается в помощи, даже если это всего лишь пакет продуктов или поход в аптеку. Государственные меры поддержки не всегда достаточны и тогда людям и животным, попавшим в беду, помогают добровольцы. Портал PG11.ru поговорил с сыктывкаркой Натальей Киселёвой, которая не только старается всеми силами поддерживать окружающих, но и приобщает к этому детей.

Наталья Киселёва — мама Артёма, ученика 2«г» класса в школе №18. По совместительству — председатель родительского комитета. Женщина уверена, что детям нужно с детства прививать заботу не только о себе, но и об окружающих:

— В такое сложное время люди нуждаются в помощи, особенно пожилые и одинокие люди, дети-инвалиды и дети-сироты, а также птицы, животные. Нам необходимо прививать детям чувство неравнодушия, понимания. Не только к счастью, но и к бедам людей и животных. Ведь не только люди, но и животные нуждаются во внимании и ласке. Иногда человеку достаточно только теплого слова!

Наталья рассказала, что идея объединить школьников за добрыми делами пришла к ней, когда она с детьми кормила на улице птиц

— Осенила идея: а почему бы и нам не помочь чем то людям и животным? Мы можем делать то, что нам под силу. И так я постепенно привлекла и других детей из класса сына.

На сегодня в стремлении помогать объединилось около 15-20 детей вместе с родителями. Наталья поделилась, что все они очень отзывчивые и дружные.

— Обсуждаем дальнейшие планы. Надеемся, что многие дети и их родители последуют нашему примеру.

Чем же занимается школьный добровольческий отряд?

— Кристина Панюкова , ученица 2 «г» очень любит животных и птиц. Поэтому каждый год, когда наступает зима, мы делаем кормушки из подручных материалов. А потом Кристина развешивает кормушки и кормит птичек зерном, хлебом и семечками. И птички сыты, и Кристина довольна, — рассказала Наталья.

— Купили продукты для соседа — одинокого дедушки, Елисей Платонов помог отнести.

— Артем Киселев, Демид Хильман, Роман Шахов, Ксения Торопова, Глеб Курчашев, Артём Шебырев отвезли овес, капусту, хозяйственный инвентарь и многое другое конному центру Аврора. Откликнулись на их беду и постарались помочь.

— Денис Рязанов побывал в приюте «ДРУГ», помог продуктами.

— Диана Елфимова собрала свои хорошие вещи для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые живут в Детском доме им. А.А. Католикова.

— Семён Пархачев вешает удобные кормушки. Мы помогаем птицам, голодающим и замерзающиv зимой. Делясь крохами, подкармливая птиц, вместе радуемся, что можно спасти их от гибели, в самое трудное время года. Заботясь о птицах, мы охраняем природу. Михаил Пришвин говорил: «Охранять природу — значит охранять свою Родину».

А как вы считаете, важно ли приучать детей к заботе об окружающих? Расскажите о своих добрых делах в комментариях!

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