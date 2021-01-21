В ночь на 20 января в сыктыварской конной школе «Аврора» случился пожар. Огонь повредил административное здание, а некоторые лошади остались без крова. Портал PG11.ru узнал у директора центра Натальи Денисовой о ситуации на сегодняшний день.

Руководитель организации сообщила, что из-за пожара у них была полностью обесточена конюшня, не было света и отопления. Без электричества не работали поилки, так как они были полностью автоматическими. Однако администрация Сыктывкара пришла на помощь:

- При поддержке нашего мэра Натальи Хозяиновой к нам оперативно приехала бригада энергетиков и уже к полуночи 21 января нам восстановили поток энергии и отопления. Поилки прогрелись и животные наконец смогли попить. Выражаю огромную благодарность за то, что наш мэр помог нам в обход бюрократических процедур, - сообщила Наталья Денисова.

Директор конного центра сообщила, что почти всех животных разместили под кров.

- Пришлось потесниться. У одной из лошадей был маленький жеребенок, который на улице очень сильно замерз. В итоге мы их увезли в соседнюю деревню, к добрым людям, которые их приютили, - рассказала сыктывкарка.

Наталья Денисова отметила, что к их беде осталось очень много неравнодушных - помощь прибывала отовсюду. Люди привозили корма, один из зоо-центров города поставил им комбикорм. Также директор договорилась с Минсельхозом Коми на выделение сена для прокорма лошадей.

- Предприниматель Николай Юрковский, который занимается аграрным делом, выделил нам сто тюков сена. Помощь также пришла из села Пезмог Корткеросского района, сказали, что выделят столько, сколько смогут. К большому счастью, в собственности центра есть грузовая машина, и мы сможем доставить сено, - отметила Наталья Денисова.

Директор центра сказала, что предприятию очень необходим строительный балок или бытовка, в которой обычно живут дорожники. Из-за того, что сгорело административное здание, работникам центра приходится находиться на улице .

- У нас сгорела практически вся амуниция, на лошадей нечего надеть. К нам завтра приедут кататься два высокопоставленных лица, мы кое-как нашли, как одеть лошадей. Но этого точно не хватит, - рассказала Наталья Денисова.

Отдельно сыктывкарка хочет поблагодарить всех, кто остался неравнодушен к их ситуации и перевел им средства. Она благодарна жителям Коми за то, что они по человечески помогают центру в нелегкой ситуации.

-Сердечно благодарна за каждый собранный рубль. К сожалению, не могу поблагодарить всех лично, ведь иногда я просто знаю только имя и фамилию человека, который перевел средства. Кто-то отправляет сто рублей, а кто-то тысячу. Нам нужна каждая копейка. Вместе мы со всем справимся! - заключила Наталья Денисова.

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