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«Пришлось потесниться»: директор сыктывкарского конного центра рассказала о ситуации после пожара

«Пришлось потесниться»: директор сыктывкарского конного центра рассказала о ситуации после пожара

21 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото: vk.com/ Конный центр «Аврора»
Им только недавно вернули отопление

В ночь на 20 января в сыктыварской конной школе «Аврора» случился пожар. Огонь повредил административное здание, а некоторые лошади остались без крова. Портал PG11.ru узнал у директора центра Натальи Денисовой о ситуации на сегодняшний день. 

Руководитель организации сообщила, что из-за пожара у них была полностью обесточена конюшня, не было света и отопления. Без электричества не работали поилки, так как они были полностью автоматическими. Однако администрация Сыктывкара пришла на помощь:

- При поддержке нашего мэра Натальи Хозяиновой к нам оперативно приехала бригада энергетиков и уже к полуночи 21 января нам восстановили поток энергии и отопления. Поилки прогрелись и животные наконец смогли попить. Выражаю огромную благодарность за то, что наш мэр помог нам в обход бюрократических процедур, - сообщила Наталья Денисова. 

Директор конного центра сообщила, что почти всех животных разместили под кров. 

- Пришлось потесниться. У одной из лошадей был маленький жеребенок, который на улице очень сильно замерз. В итоге мы их увезли в соседнюю деревню, к добрым людям, которые их приютили, - рассказала сыктывкарка. 

Наталья Денисова отметила, что к их беде осталось очень много неравнодушных - помощь прибывала отовсюду. Люди привозили корма, один из зоо-центров города поставил им комбикорм. Также директор договорилась с Минсельхозом Коми на выделение сена для прокорма лошадей. 

- Предприниматель Николай Юрковский, который занимается аграрным делом, выделил нам сто тюков сена. Помощь также пришла из села Пезмог Корткеросского района, сказали, что выделят столько, сколько смогут. К большому счастью, в собственности центра есть грузовая машина, и мы сможем доставить сено, - отметила Наталья Денисова.

Директор центра сказала, что предприятию очень необходим строительный балок или бытовка, в которой обычно живут дорожники. Из-за того, что сгорело административное здание, работникам центра приходится находиться на улице .

- У нас сгорела практически вся амуниция, на лошадей нечего надеть. К нам завтра приедут кататься два высокопоставленных лица, мы кое-как нашли, как одеть лошадей. Но этого точно не хватит, - рассказала Наталья Денисова.

Отдельно сыктывкарка хочет поблагодарить всех, кто остался неравнодушен к их ситуации и перевел им средства. Она благодарна жителям Коми за то, что они по человечески помогают центру в нелегкой ситуации. 

-Сердечно благодарна за каждый собранный рубль. К сожалению, не могу поблагодарить всех лично, ведь иногда я просто знаю только имя и фамилию человека, который перевел средства. Кто-то отправляет сто рублей, а кто-то тысячу. Нам нужна каждая копейка. Вместе мы со всем справимся! - заключила Наталья Денисова. 

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НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА Д.

Комментарии 1

5 минут назад Путин
А помните, ходила шутка, что если сложить все деньги, которые мы сдавали на капремонт, то можно построить дворец? Так вот это не шутка.
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