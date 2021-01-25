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В России за призывы детей на митинги оштрафуют популярные соцсети

В России за призывы детей на митинги оштрафуют популярные соцсети

25 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов
Закон предусматривает наказание для юрлиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей

Как пишет РБК, Роскомнадзор выявил призывы к несовершеннолетним в социальных сетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и Youtube и продолжает мониторить остальные подобные ресурсы, сообщил РБК представитель пресс-службы ведомства.

Ранее Роскомнадзор распространил заявление о том, что начал вызывать соцсети на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 13.41 КоАП РФ. «Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещенной в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях, — говорилось в заявлении Роскомнадзора. — Участие в подобных несанкционированных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, в том числе в условиях пандемии, несет в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью».

Ст. 13.41 КоАП предусматривает штраф для юрлиц в размере от 800 тыс. до 4 млн руб. При выявлении повторного нарушения штраф будет увеличен до одной десятой совокупной годовой выручки площадки.

Ограничить доступ к ресурсам, призывающим участвовать в митингах, потребовала Генпрокуратура. В ведомстве заявили, что объявили предостережения о недопустимости нарушения закона лицам, призывающим к незаконным действиям.

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