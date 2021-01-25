В сыктывкарском конно-спортивном центре «Аврора» начали разгребать последствия пожара. Однако, когда заработала тяжелая техника, здание стало рушиться. Об этом порталу PG11.ru рассказала директор центра Наталья Денисова.

Уборка последствий пожара проходила с 23 по 24 января. Как отмечает руководитель организации, на помощь прибыло очень много волонтеров, которые хотели помочь в мероприятии.

- Я даже не успевала считать людей, настолько много их пришло. Спасибо всем огромное! Мы успешно вынесли из сгоревших помещений все что только можно и отправили на свалку, - заявила сыктывкарка.

Однако когда тяжелая техника приступила к разбору завалов, здание начало постепенно разрушаться. Работы пришлось прекратить, чтобы не оставить лошадей без крова на холоде. Как сообщила директор организации, здание держится только из-за льда.

- Нам помогают депутаты Сергей Артеев и Сергей Кулаков. Они пытаются найти грейдеры с манипуляторами, которые смогут более ювелирно разобрать завалы и при этом не повредить соседние строения, - сообщила Наталья Денисова.

Директор организации рассказала, что сейчас у них достаточно еды и теплой одежды для лошадей. Строительный балок им также предоставили.

Наталья Денисова рассказала, что сейчас организация работает в ограниченном режиме. Однако они вынуждены отказывать в занятиях людям с ограниченными возможностями, из-за того что в строительном балке очень сложно переодеваться инвалидам.

- Это очень огорчает, но, к сожалению, это вынужденная мера. Новое здание нам жизненно необходимо. Пока что у нас в основном занимаются дети, потому что они не могут без лошадей. Мать одной из учениц рассказала, что ее дочь готова была идти до конного центра пешком, лишь бы позаниматься, - заключила Наталья Денисова.

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