Блогер сообщил, что детей заперли в школах в день протестов в Сыктывкаре

В день протестов сыктывкарских школьников нагрузили дополнительными уроками, а тех, кто был на «дистанционке» заставили явиться в школу. Об этом порталу PG11.ru рассказал блогер Никита Чернов.

По словам Чернова, руководство школ дополнительно нагрузило детей, чтобы они не пошли на несанкционированные протесты 23 января:

- Дети, подростки, молодежь и просто учащиеся учебных заведений Сыктывкара и Коми начали писать мне и обращаться за помощью, как одному из главных блогеров региона. А проблема вот в чем - все мы знаем, что сегодня проходит по всей стране. Но, все-таки, откровенно запирать детей в школах, запрещать им ее покидать, в момент уже отсутствия занятий, и находиться на мероприятиях посвященных 23 февраля против воли - это незаконно. Родители должны заниматься воспитанием, но точно не школа. Откуда вы знаете, кто из них действительно пошел бы на митинг, а кто остался бы дома? Не надо всех бедных детей под одну гребенку подписывать, - рассказал блогер.

Свои слова блогер подкрепил доказательствами из объявлений, которые были сделаны в школах, и переписок, которые ему присылали:

СТЭК:

Блогер дополнил, что из-за сложной эпидемиологической ситуации ранее ученики СТЭКа учились дистанционно.

Школа №4:

- Я не понимаю, что за несправедливость. Нас закрыли в школе из-за какого-то митинга до 16.00. Мы как животные сидели взаперти. Никого даже не выпускали в магазин купить воды. На протяжении всего этого времени на входе стояла директриса с завучами и охраной, отгоняли от выхода всех. Судя по историям других, это происходит не только в нашей школе, - сообщил ученик четвертой школы.

Русская гимназия:

- Мы со школы уходили только по заявлению родителей. А до 16.00 у нас были мероприятия, посвященные 23 февраля, лишь бы все находились в школе, - сообщил ученик.

Школа №18:

- Нам поставили перемены по 20 минут, чтобы растянуть время между уроками. Устроили какие-то непонятные мероприятия вроде чаепития и лекций. Не выпускали из школы совсем. За теми, кому срочно куда-то надо, должны были приходить родители с объяснительными, - поделился школьник.

В школе №25 занятия перенесли «из-за прорыва трубы». Дети учились с 11.00 до 15.00.

Лицей №1 в Эжве:

Школа №33:

Напомним, что несанкционированные протесты в поддержку Алексея Навального прошли 23 января в 14.00 на Театральной площади. Приблизительно, в нем участвовало около тысячи сыктывкарцев. По данным СМИ, на мероприятии задержали около десяти человек.

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