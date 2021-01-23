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Сыктывкарский конный центр ищет волонтеров для разгребания завалов после пожара

Сыктывкарский конный центр ищет волонтеров для разгребания завалов после пожара

23 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара
Больше всего нужна помощь мужчин

Недавно сгоревший конно-спортивный центр «Аврора» в Сыктывкаре просит помочь волонтеров разгрести завалы после пожара

В паблике «Конный центр Аврора» руководители организации рассказали, что наконец-то уладили все вопросы с надзорными органами. Они собираются приступить к разбору сгоревших помещений.

- Надеемся успеть очистить территорию «Авроры» за эти выходные, чтобы затем приступить к проектированию и строительству на месте пожарища новой конюшни и служебных помещений.
В эту субботу и воскресенье (23-24 января) нам очень нужна ваша помощь, а также строительный инструмент: топоры, бензопилы, ломы. Форма одежды - рабочая уличная, очень тёплая, которую не жалко, ведь сажа очень плохо отстирывается. Синоптики обещают сегодня последнюю холодную ночь, с завтрашнего дня будет становиться теплее и нам нельзя упустить это время, - рассказало руководство центра. 

Начало субботников планируется с 10.00.

Также отмечается, что при разборке и погрузке нужна будет прежде всего помощь мужчин, так как это  очень тяжелый труд. Однако просят прийти и женщин - волонтеров нужно будет кормить горячей пищей и чаем. 

- Также просим откликнуться тех, кто может помочь с самосвалами и погрузчиком для вывоза мусора сразу на полигон. У нас его складировать негде, да и будет лучше, если мы сразу все очистим и сможем начать завозить необходимые строительные и пиломатериалы. При необходимости, технику мы заправим топливом, - заключило руководство организации. 

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Благотворительную помощь конно-спортивному центру можно перевести на карту Сбербанка:
2202 2022 5921 3589
79128628292
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА Д.

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