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«Прыгать в прорубь под эгидой церкви - бред»: сыктывкарцы высказались о крещенских купаниях

«Прыгать в прорубь под эгидой церкви - бред»: сыктывкарцы высказались о крещенских купаниях

18 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Люди считают, что моржевать - это весело

19 января в Сыктывкаре пройдут крещенские купания. Это событие часто вызывает ажиотаж и вокруг него появляется много противоречивых мнений.  Портал PG11.ru узнал у сыктывкарцев, как они относятся к этой традиции.

Крещенские купания в бассейне за деньги 

Один из бассейнов в Сыктывкаре выпустил пост о том, что в его стенах пройдут платные крещенские купания. За 120 рублей люди смогут окунуться в воду, освященную настоятелем Свято-Казанского храма архимандритом Филиппом.

Однако архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим эти купания не признал. В итоге в комментариях под этой новостью в нашей группе «ВКонтакте» разразились бурные обсуждения.

Янина Иванова

Ой, а пожизненную индульгенцию можно купить? Или за этим только напрямую в церковь?

Татьяна Меникова

Дискредитация церкви идет полным ходом. Православным остаётся только мимо проходить и от них открещиваться.

Что думают о купаниях сыктывкарцы?

Но если оставить эти обсуждения, то крещенские купания остаются довольно популярной традицией в Сыктывкаре. Мы решили узнать у представителей местной церкви и местных жителей что они думают об этом событии. 

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим

- Процесс купаний контролирует администрация. Мы - не инициатор этой традиции. У нас будет крестный ход - это для истинно православных. Но купания для так называемых «моржей». Мы их поддерживаем и освящаем воду. 

Екатерина Брунмаер, фрилансер

- Я считаю, что купания - хорошая традиция, ведь она закаляет не только тело, но и дух. Однако в период пандемии крещенские купания - пир во время чумы. Лично я бы не рискнула купаться в такую холодную погоду, но каждый раз поражаюсь, как люди отважно выстаивают очередь и еще находят смелость искупнуться. 

 

 

Артем Серебренников, работник торговли

- Атеисты не верят в бога, но все любят прикольные ритуалы. Вера - это фуфло. Прыгать в прорубь под эгидой церкви - бред. Но купание в реке в холод - это весело!

 

 

 

Где пройдут купания?

Крещение состоится традиционно 19 января. В этот день в 9:00 часов начнётся Божественная литургия в Свято-Стефановском Кафедральном Соборе. С 10:30 до 12:00 часов пройдет Крестный ход до купели по маршруту: Епархиальное управление – ул. Ленина – Свято-Стефановский кафедральный Собор – ул. Свободы – ул. Кирова – ул. Кутузова – купель на правом берегу реки Сысола в районе понтонного моста на Заречье.

В 12:00 часов здесь начнется Великое освящение воды, после чего пройдут Крещенские купания до 24:00 часов.

Также купель будет установлена в местечке Красная гора. Освящение воды начнётся в 00:00 часов 19 января, с 00:30 до 22:00 будет проходить крещенское купание.

В Эжвинском районе купель будет обустроена на реке Вычегда в районе лодочной станции. Освящение воды начнётся 18 января в 15:00, после чего начнутся купания, которые продлятся до 20:00 часов 19 января. 

Крестный ход пройдет также в пригородном поселке Нижний Чов. Ход до купели начнется в 00:30 часов в ночь на 19 января от ул. Рейдовой, 7. Освящение воды начнется в 00:45 часов, а крещенское купание будет проходить с 01:00 до 24.00 часов.

Мэрия Сыктывкара напоминает, что граждане в нетрезвом виде не допускаются к купелям. Также рекомендуется отказаться от водных процедур при низкой температуре воздуха. Кроме того, купание может быть опасно беременным женщинам, детям, пожилым и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Подробнее о формате проведения купаний в этом году вы можете прочитать здесь

А что вы думаете про крещенские купания? Пишите в комментариях!

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