Сыктывкарцы смогут искупаться в освященном бассейне. Один из спортивных центров столицы объявил об этом в своей группе «ВКонтакте».

Купания пройдут 18 января с 22:00 до 02:00 и будут стоить 120 рублей с человека. Воду освятит настоятель Свято-Казанского храма архимандрит Филипп.

Портал PG11.ru обратился к архиепископу Сыктывкарскому и Коми-Зырянскому Питириму за комментарием. Он ответил, что не признает эти купания.

Администрация Сыктывкара озвучила план проведения крещенских купаний в городе. Всего в городе будут четыре купели, одна из прорубей будет выполнена в виде креста.

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