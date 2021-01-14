В одном из бассейнов Сыктывкара пройдут платные крещенские купания14 января 2021
astakhovaxeniaВозрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Столичная церковь их не признает
Сыктывкарцы смогут искупаться в освященном бассейне. Один из спортивных центров столицы объявил об этом в своей группе «ВКонтакте».
Купания пройдут 18 января с 22:00 до 02:00 и будут стоить 120 рублей с человека. Воду освятит настоятель Свято-Казанского храма архимандрит Филипп.
Портал PG11.ru обратился к архиепископу Сыктывкарскому и Коми-Зырянскому Питириму за комментарием. Он ответил, что не признает эти купания.
Администрация Сыктывкара озвучила план проведения крещенских купаний в городе. Всего в городе будут четыре купели, одна из прорубей будет выполнена в виде креста.
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