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Сыктывкарцу пришлось вызвать скорую после визита подозрительных газовиков

Сыктывкарцу пришлось вызвать скорую после визита подозрительных газовиков

16 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Глава компании допустил возможность ошибки

Сыктывкарец пострадал о действий подозрительных газовиков. Он рассказал порталу PG11.ru о том, как они подвергли опасности его жизнь и весь дом. 

Чуть не отравился газом

Как сообщает сыктывкарец Иван Н., 19 ноября 2020 года, газовики ходили по подъездам его дома.  За день до этого они повесили объявление о предстоящей проверке газового оборудования.

- Я обычно на такое не ведусь, но в тот день голова была занята другим, поэтому я впустил мужчину в куртке газовиков со светоотражающими элементами. Попросил показать удостоверение - он показал, - сообщил молодой человек.

Специалист проверил плиту и колонку, после этого заявил, что необходимо заменить два крана и шланг. Иван отмечает, что они были в рабочем состоянии. 

- Специалист объявил стоимость работы - 5 800 рублей, но отметил, что если делать в тот же день, то это будет дешевле на тысячу рублей. После этого подошел другой мастер: высокий, на вид лет 20, спортивного телосложения, с татуировками на предплечьях и шее. Я тоже попросил у него показать удостоверение, - рассказал Иван.

Сыктывкарец заявил, что второй мастер сходу начал кричать о том, что металлический шланг тоже необходимо заменить, поскольку он установлен в нарушение норм. Он стал показывать нормативные документы, говорил о СНИПах.

- Под его напором я согласился. Цена возросла до 6 600 рублей. В общем, они всё поменяли. Когда речь зашла об оплате, я попросил квитанцию, чтобы оплатить позднее с коммунальными платежами. На что они мне ответили, что надо заплатить сразу, потому что их часто обманывают. Предложили перевести на карту их бухгалтеру. Я уже стал подозревать, что произошло что-то не то, но опасался их. И мне пришлось перевести им деньги, после чего они ушли, - поделился молодой человек. 

Иван рассказал, что в течение дня у него разболелась голова. Однако он не придал этому значения и отправился спать. На следующий день симптомы не прошли, а только усилились. Тогда Иван почувствовал запах газа и вызвал аварийную службу.  

- Настоящий работник газовой службы приехал, зафиксировал утечку газа и устранил её. Также приехала скорая, но врачи не осмотрели меня, а просто дали подписать какую-то бумажку газовику и уехали. Значительно позже приехала полиция, - сказал Иван. 

Сыктывкарец отметил, что дважды давал объяснения по этому делу дежурному участковому, но в возбуждении уголовного дела ему отказали из-за отсутствия состава преступления.

Ивану не дали на руки акт о устранении утечки газа. 

- То есть кроме того, что эта левая контора «ГорГазТехСтрой» оказала мне услугу по завышенным в три раза ценам, они ещё и сделали всё некачественно, чем подвергли опасности всех жителей нашего дома и причинили мне вред здоровью. Кроме моей квартиры в тот день лжегазовики побывали как минимум ещё в нескольких. Я призываю людей быть осторожными и уточнить по телефону, осуществляются ли газовые работы или нет в этот день. А тем, кто оказался жертвой мошеннической схемы, как я, предлагаю написать заявление в полицию и лишний раз проверить своё газовое оборудование, - заключил сыктывкарец. 

Что об этом думает глава компании?

Ранее мы уже сталкивались с жалобами на эту компанию. Тогда с нами связался руководитель организации, который заявил, что газовая компания находится в государственном реестре, все их сотрудники имеют надлежащие документы, их специалисты имеют доступ разряды для проведения работ. 

Вокруг компании ходили слухи о хамском отношении сотрудников и чрезмерно завышенных ценах. Однако мужчина опроверг эту информацию. 

- Мы также уведомляем сотрудников полиции о проведении работ. У нас фиксированная цена на установку шланга с сопроводительными документами -1 800 рублей, и замену газового крана - 1 500 рублей. Откуда взялись все эти слухи по поводу неоправдано завышенных цен на оборудование, я не знаю, - рассказал глава компании. 

По этому происшествию мы также связались с руководителем организации. Он заявил, что люди - не роботы и каждый может допустить ошибку. Однако он заверил, то что если бы Иван обратился в компанию по поводу утечки, к нему бы выехали слесари и быстро устранили неполадку. 

Также он отметил, что всем, у кого происходит ремонт оборудования, выдаются соответствующие документы и квитанции, а также действует бесплатное обслуживание. 

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