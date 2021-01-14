В Сыктывкаре наступили серьезные холода, из-за чего некоторые могут пострадать от обморожения. Портал PG11.ru узнал у Минздрава Коми меры предосторожности от морозов и сколько людей уже обратилось за помощью с таким диагнозом.

C 1 января 2021 года от обморожения, переохлаждения в Сыктывкаре пострадало:

2 несовершеннолетних, 1 из них доставлен в стационар;

16 взрослых, 12 из которых доставлены в стационар.

Погибших от охлаждения не зарегистрировано.

В Минздраве Коми рассказали, что для избежания переохлаждения и обморожения врачи советуют не находиться долго на улице в морозную погоду. Одеваться нужно тепло и многослойно, а также стараться время от времени заходить в теплое помещение и отогреваться.

Не нужно растирать обмороженный участок кожи снегом, так как это травмирует поврежденную кожи. Также не следует опускать обмороженные конечности в горячую воду, так как быстрое нагревание может привести к некрозу обмороженного участка кожи.

Также меры предосторожности дал и врач Дмитрий Максимов. Он посоветовал носить специальные шарфы из эластичного материала и просторную одежду.

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