Выяснилось, сколько людей пострадало от обморожения за две недели в Сыктывкаре14 января 2021
astakhovaxeniaВозрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Двое из них - несовершеннолетние
В Сыктывкаре наступили серьезные холода, из-за чего некоторые могут пострадать от обморожения. Портал PG11.ru узнал у Минздрава Коми меры предосторожности от морозов и сколько людей уже обратилось за помощью с таким диагнозом.
C 1 января 2021 года от обморожения, переохлаждения в Сыктывкаре пострадало:
- 2 несовершеннолетних, 1 из них доставлен в стационар;
- 16 взрослых, 12 из которых доставлены в стационар.
Погибших от охлаждения не зарегистрировано.
В Минздраве Коми рассказали, что для избежания переохлаждения и обморожения врачи советуют не находиться долго на улице в морозную погоду. Одеваться нужно тепло и многослойно, а также стараться время от времени заходить в теплое помещение и отогреваться.
Не нужно растирать обмороженный участок кожи снегом, так как это травмирует поврежденную кожи. Также не следует опускать обмороженные конечности в горячую воду, так как быстрое нагревание может привести к некрозу обмороженного участка кожи.
Также меры предосторожности дал и врач Дмитрий Максимов. Он посоветовал носить специальные шарфы из эластичного материала и просторную одежду.
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