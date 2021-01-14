В Республике Коми наступили жуткие холода, в связи с этим люди волнуются о своем здоровье. Портал PG11.ru узнал у врача Дмитрия Максимова о том, какие опасности несут морозы и как от них защититься.

Специалист рассказал, что наступившие холода - это проверка на прочность не только коммунальных сетей, но и нашего здоровья. Мужчина отметил, что самыми уязвимыми местами являются слизистая верхних дыхательных путей, среднее ухо, а также суставы, особенно «ножные».

- Фишка в том, что внутри сустава есть суставная жидкость, как смазка для смазывания трущихся поверхностей. Мужики меня поймут. При охлаждении шарнира в технике смазка в нем густеет. Сустав - тот же шарнир, и правила тут те же. Стесняющая прилегающая одежда (джинсы), охлаждение встречным ветром приводят к снижению кровотока в суставе, а следовательно, к нарушению выработки суставной жидкости. Суставные хрящи при движении должны хорошо кровоснабжаться, чтобы переносить нагрузку без проблем. На практике зачастую видно, как молодежь, бравируя перед друг другом, ходит по морозу в стесненных джинсах, в кроссовках и с оголенными голеностопами, не осознавая, что суставной хрящ штука нежная и в будущем он еще не раз напомнит о себе, - рассказал врач.

Дмитрий Максимов отметил, что тем, кто не понимает опасности банального насморка, стоит вспомнить, что в костях лицевого черепа есть пустоты - пазухи, которые сообщаются с полостью носоглотки и при воспалении и отеке реагируют выделением слизи. Эта слизь - как пробка, способна закупорить выход из пазухи. Именно так банальный насморк приводит к развитию воспаления пазух - синусита, со временем слизь густеет, в ней размножаются микробы и содержимое пазухи из светлого-слизистого становится зеленым-гнойным.

- Мужчинам стоит помнить, что долго сидеть на холодном им не рекомендуется. Особенно это должны помнить любители подледного лова и снегоходчики. Длительная сидячая поза на зимней рыбалке или на снегоходе может привести к воспалению предстательной железы. И после удовольствия от зимней рыбалки или «покатушек» на снегоходе придется посетить уролога. Поэтому лучший «сугрев» - это походить, поразмяться, просверлить на льду несколько лунок, - рассказал эксперт.

Врач отметил, что у представителей прекрасного пола переохлаждение поясничного и тазового сегмента также может привести к развитию хронических воспалительных заболеваний мочеполовой сфера, а это уже шаг к бесплодию.

Врач также рассказал об отличной защите от холодов.

- Всем, кто не хочет в мороз сидеть дома, летунам-снегоходчикам, настоятельно рекомендую носить такую штуку - называется «баф» или «труба для лыжников». Главное ее преимущество - эластичный материал. Он плотно закрывает уши и шею от продувания. При встречном ветре натягивается под глаза, не затрудняет дыхания, не спадает, лицо, как шарф, не колет. Размер универсальный. Хорошо тянется и легко облегает любую голову. У «бафов» есть разные расцветки: от простых до камуфляжных, с логотипами фирм и без. Стираются мылом, сохнут на батарее за 20 минут. Стоимость от 250 рублей. Это реально нужно тем, кто страдает гайморитами, тонзиллитами и вечными соплями, - заключил врач.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»