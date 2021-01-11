Февраль «обрадует» россиян шестидневной рабочей неделей

В конце февраля россиян ожидают очередные длинные выходные. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, сообщает Роструд.

Праздник сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Выходными станут 21-23 февраля из-за переноса рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. С 15 по 20 февраля будет единственная в этом году шестидневная рабочая неделя.

Кстати, недавно герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы Елена Серова предложила сделать выходным День космонавтики 12 апреля. Так она прокомментировала идею партии «Коммунисты России», которые считают, что 12 апреля следует сделать Днем национальной гордости.

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