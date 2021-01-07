День космонавтики в России предложили сделать выходным

Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы Елена Серова предложила сделать выходным День космонавтики 12 апреля.

Так она прокомментировала идею партии "Коммунисты России", которые считают, что 12 апреля следует сделать Днем национальной гордости. Серова эту инициативу не поддержала.

— Я считаю, что для национальной гордости у нас есть много поводов, а День космонавтики у нас один. И это повод для особой гордости. У меня встречное предложение — сделать 12 апреля выходным днем, так же как и 9 мая, ведь 12 апреля тоже была победа, — сказала депутат РИА Новости.

Напомним, роструд представил календарь выходных в 2021 году. Трехдневная рабочая неделя ожидает россиян из-за празднования 23 февраля, они будут отдыхать с 21 по 23. Тем не менее рабочий день 22 февраля придется отработать 20 числа. Таким образом, с 15 по 21 февраля граждан ожидает шестидневная рабочая неделя.

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