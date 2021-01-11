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В России разрабатывают новые требования к сигаретам

В России разрабатывают новые требования к сигаретам

11 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Вероятно, он будет утвержден через два года

В России готовят новые требования к сигаретам. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

По его словам, требование готовится МЧС совместно с Минздравом.- Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими — это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению, — приводит его слова ТАСС.

Инициатива связана с тем, что в России происходит много пожаров из-за неосторожного курения. Самозатухающие сигареты давно широко используются в Европе. Кроме того, подобные табачные изделия существовали в СССР, и пожаров от них практически не происходило, добавил Еникеев.

Он выразил надежду, что в России этот стандарт будет утвержден через два года.

А если вы не хотите тратить деньги на сигареты, которые, верятно, подорожают, лучше вообще бросить курить. О том, как все-таки избавиться от вредной привычки, недавно рассказал директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

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Курение МЧС

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