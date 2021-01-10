Каждый курильщик хоть раз обещал себе бросить курить с Нового года. Однако далеко не у всех это получается. О том, как все-таки избавиться от вредной привычки, рассказал директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков, передает RT.

Как отметил нарколог, курение - это зависимость, а значит, проблема стоит в первую очередь в образе жизни, от которого мы зависим и который провоцирует нас на зависимость.

- В отношении никотиномании это абсолютно справедливо. Поэтому бросить курить можно, только изменив модус поведения, способы коммуникации, общения с окружающим миром. Как правило, всё это сопрягается с тем, как ты себя ведёшь, — отметил Зыков.

Тяга к курению, по словам специалиста, появляется в социальных и коммуникативных ситуациях. Нужно проанализировать связи между различными ситуациями и желанием покурить. Например, если тяга связана с приемом пищи или выйти на улицу «за компанию», нужно отказаться от этой ситуационной конструкции, которая провоцирует на употребление никотина. Если этот процесс будет осознанным и неоднократным, получится бросить курить, советует Зыков.

Специалист добавил, что использование электронных сигарет не поможет избавиться от зависимости, так как у человерка сохраняется оральный рефлекс. А вот против никотиновых пластырей Зыков ничего не имеет.

Также в отказе от курения поможет смена ритма жизни. Например, уйти из офиса на удаленку, в отпуск или на праздничные каникулы - тогда отвлекающие факторы уйдут на второй план, и бросить вредную привычку будет проще.

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