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В России заработали новые правила контроля за наличными

В России заработали новые правила контроля за наличными

10 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Теперь подозрительные операции будет отслеживать Росфинмониторинг

Поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными, с 10 января вступили в силу. О том, что это означает, пишет ТАСС.

Старший юрист налоговой практики юркомпании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Дмитрий Кириллов отметил, что ограничений стало больше, а сферы, в которых они появились, показывают повышенное внимание государства к ним.

- Введены два новых ограничения в потребительской сфере - будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса, - сообщил Кириллов.

Также усиливается контроль за оборотом наличных, а именно информация об операциях свыше 600 тыс. рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг. Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается и контролироваться будут все подобные операции.

Как ранее отмечал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, операции наличными свыше 600 тыс. рублей не будут блокироваться, однако информация о них будет передаваться в Росфинмониторинг для анализа.

Ранее мы писали о том, что в России ожидается резкое подорожание авиабилетов. Эксперты предполагают, что цены поднимутся примерно к апрелю. 

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