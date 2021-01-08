Депутат Госдумы Елена Серова предложила сделать 12 апреля - День космонавтики - выходным. По словам чиновницы, эта дата - повод для особой гордости, сравнимая с Днем Победы.

Сыктывкарцы отреагировали на эту новость неоднозначно. Одна часть обрадовалась возможному выходному, другая, наоборот, приняла идею депутата в штыки. Свои мнения горожане оставили в нашей группе «ВКонтакте». PG11.ru приводит самые яркие цитаты.

- Сейчас я разрыдаюсь в умилении, - пишет Михаил Колпаков.

- Ага, не забудьте про день водителя, день танкиста, день тракториста, ну и так далее! - высказался Алексей Астафьев.

- Мечта Медведева исполняется. 3 дня в неделю по 3 часа - весь рабочий день. Будем плясать, веселится, - иронизирует пользователь Февроний.

- Бред сумасшедшего. Давайте тогда вообще не работать, а как в ОАЭ жить на проценты от полезных ископаемых! Если делать нерабочим этот день, то давайте сделаем нерабочими день строителя, день железнодорожника, день медика, фармацевта, шахтера, аграриев, животноводов и т.д. Или пусть каждый имеющий отношение к какому-то празднику и отдыхает в этот день: строитель в день строителя, 23-го февраля только те, кто служил или служит, независимо от пола и возраста, 8-го марта только дамы и т.д.! - предложил свою идею пользователь Домовенок Кузя.

- А сделайте ещё мой день рождения всеобщим выходным. Хоть по-нормальному начну праздновать, - шутит Анатолий Серов.

- Ну да, всю космонавтику профукали, теперь только остаётся ею гордиться. Точнее, гордиться тем, что достигло прошлое поколение, - считает Сережа Гудырев.

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