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«Бред сумасшедшего»: сыктывкарцы об идее сделать День космонавтики выходным

«Бред сумасшедшего»: сыктывкарцы об идее сделать День космонавтики выходным

08 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Роскосмос / vk.com / День космонавтики предложили сделать выходным
Горожане высказались об инициативе в Сети

Депутат Госдумы Елена Серова предложила сделать 12 апреля - День космонавтики - выходным. По словам чиновницы, эта дата - повод для особой гордости, сравнимая с Днем Победы. 

Сыктывкарцы отреагировали на эту новость неоднозначно. Одна часть обрадовалась возможному выходному, другая, наоборот, приняла идею депутата в штыки. Свои мнения горожане оставили в нашей группе «ВКонтакте». PG11.ru приводит самые яркие цитаты. 

- Сейчас я разрыдаюсь в умилении, - пишет Михаил Колпаков. 

- Ага, не забудьте про день водителя, день танкиста, день тракториста, ну и так далее! - высказался Алексей Астафьев. 

- Мечта Медведева исполняется. 3 дня в неделю по 3 часа - весь рабочий день. Будем плясать, веселится, - иронизирует пользователь Февроний. 

- Бред сумасшедшего. Давайте тогда вообще не работать, а как в ОАЭ жить на проценты от полезных ископаемых! Если делать нерабочим этот день, то давайте сделаем нерабочими день строителя, день железнодорожника, день медика, фармацевта, шахтера, аграриев, животноводов и т.д. Или пусть каждый имеющий отношение к какому-то празднику и отдыхает в этот день: строитель в день строителя, 23-го февраля только те, кто служил или служит, независимо от пола и возраста, 8-го марта только дамы и т.д.! - предложил свою идею пользователь Домовенок Кузя. 

- А сделайте ещё мой день рождения всеобщим выходным. Хоть по-нормальному начну праздновать, - шутит Анатолий Серов. 

- Ну да, всю космонавтику профукали, теперь только остаётся ею гордиться. Точнее, гордиться тем, что достигло прошлое поколение, - считает Сережа Гудырев. 

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