Американские врачи перечислили ощущения во рту, которые указывают на близкий инфаркт. Об этом со ссылкой на издание Express пишет «Российская газета».

Предвестниками инфаркта специалисты назвали кислый привкус во рту и боль в челюсти, которая может напоминать сильную и резкую зубную боль. Как объяснил профессор Адам Тейлор из Ланкастерского университета, дело в том, что плохие бактерии, которых много во рту, могут попасть в кровоток и спровоцировать воспалительный процесс в кровеносных сосудах. А это, в свою очередь, может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому важно тщательно соблюдать гигиену полости рта, отметил специалист.

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