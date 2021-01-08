Врачи назвали ощущения во рту, которые являются признаками близкого инфаркта08 января 2021
Владислав ГусельниковВозрастное ограничение: 0+
pixabay.com / Названы неожиданные предвестники инфаркта
Следить за гигиеной нужно тщательно, чтобы снизить риск заболевания
Американские врачи перечислили ощущения во рту, которые указывают на близкий инфаркт. Об этом со ссылкой на издание Express пишет «Российская газета».
Предвестниками инфаркта специалисты назвали кислый привкус во рту и боль в челюсти, которая может напоминать сильную и резкую зубную боль. Как объяснил профессор Адам Тейлор из Ланкастерского университета, дело в том, что плохие бактерии, которых много во рту, могут попасть в кровоток и спровоцировать воспалительный процесс в кровеносных сосудах. А это, в свою очередь, может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Поэтому важно тщательно соблюдать гигиену полости рта, отметил специалист.
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