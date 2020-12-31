В Сыктывкаре зажглась гигантская «автоелка» (фото)31 декабря 2020
Дмитрий ПаскарВозрастное ограничение: 0+
Фото: Николай Алёхин
Не забыли участники мероприятия и о мерах безопасности во время пандемии
Автолюбители столицы Коми проводили 2020-й год очередной «автоелкой», которую организовали при поддержке ГИБДД. Акция прошла на парковке у ТРЦ «июнь».
Как рассказали в Госавтоинспекции, 30 декабря на парковке у торгового центра около ста автомобилей выстроились в огромную елку. Сняли все это великолепие на камеру с квадрокоптера.
— Акция пришла при поддержке ГИБДД. Мы следили за тем, чтобы участники во время заезда и выстраивания фигуры не создавали помех для других участников движения, — прокомментировали ГИБДД Сыктывкара.
Не забыли участники мероприятия и о мерах безопасности во время пандемии. Все они использовали маски и перчатки с антисептиком.
Кстати, об авто. Уже сейчас в Сыктывкаре можно наблюдать огромные пробки из машин, а цены на такси взлетели до 300 рублей за поездки по городу. Портал PG11.ru узнал, сколько будет стоить поездка в новогоднюю ночь.
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