Как подорожает такси в Сыктывкаре в новогоднюю ночь

Уже сейчас в Сыктывкаре можно наблюдать огромные пробки из машин, а цены на такси взлетели до 300 рублей за поездки по городу. Портал PG11.ru узнал, сколько будет стоить поездка в новогоднюю ночь.

Местные водители сообщают, что никогда нельзя точно узнать, какие цены будут в новогоднюю ночь - все зависит от спроса. При наличии большого - они будут в районе 200-250 рублей, а при обычном - 100-150. Такие же цены можно встретить в пятничные и субботние вечера.

- Как всегда цены складываются от спроса и не мы их устанавливаем. К примеру, я за прошлый Новый год мог заработать столько же, сколько в обычный плотный пятничный вечер. Обычно сервисы не делает никакие надбавки за работу в праздники. Если повезет, вы даже сможете урвать такси без спроса и очень дешево добраться до дома - всего за 100 рублей, - сообщил местный водитель.

Службы перевозки дали рекоммендации, когда лучше вызывать такси, чтобы сэкономить. Отмечается, что как всегда в Новый год спрос будет очень высоким после боя курантов и до двух часов ночи. При всем этом, цены начнут расти уже с 15.00 31 декабря. Вторая волна таких поездок намечается на 20.00.

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