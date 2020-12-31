Как праздновали Новый год в прошлые года: большой материал от «Про Города»

Перед Новым годом Сыктывкар сильно преображается. На улицах появляются украшения, которые из года в год становятся все интереснее и ярче. На площадях устанавливают огромные елки, на которые развешивают гирлянды, звезды, мишуру. А как Сыктывкар готовился к Новому году раньше? Какая елка была несколько лет назад? Ответы на эти и другие вопросы — в большом материале портала PG11.ru.

Новый год 2014

Год Лошади в Сыктывкаре встречали традиционно, массово. Подготовка к празднику стартовала еще в начале ноября, несмотря на то, что на улице стояла плюсовая температура и шли дожди. Сыктывкарцы устанавливали елки, в торговых центрах начались новогодние распродажи.

С 27 ноября украшать начали и площадку у городской администрации. Там появилась фигурка оленя и несколько светодиодных деревьев. Через некоторое время рабочие установили ледяную композицию.

А 5 декабря на Стефановскую площадь привезли главное новогоднее украшение - елку. Ее привезли из Корткеросского района Коми, высота лесной красавицы составляла более 22 метров. 9 декабря ее начали наряжать.

К 27 декабря на главной площади столицы Коми появился ледовый городок, каток и горки. Так как следующий 2014 год проходил под знаком Олимпийских игр в Сочи, на Стефановской установили два ледяных факела.

В саму новогоднюю ночь сыктывкарцы наблюдали праздничный салют. Пиротехническое шоу началось в 1.30 в Кировском парке. Это был всего второй раз, когда заряды разместили именно там.

Новый год 2015

В этот год первая елка в Сыктывкаре появилась еще 12 ноября. Ее установили около «свечки». А главную лесную красавицу высотой 21 метр привезли в столицу Коми 29 ноября.

Со 2 декабря на Стефановской площади началось возведение ледового городка. В 2014 году на него потратили 3 310 757 рублей. В эту сумму вошли ледовые фигуры, изготовленные по мотивам коми сказок и уходящего года здоровья, сама новогодняя елка, а также иллюминации и ограждения. Конечно, самой главной фигурой, помимо елки, стало ледяное изваяние козы. Его высота достигала двух метров.

Новое украшение появилось и в здании городской администрации. Школа искусств для конкурса изготовила кованую елку для ежегодного конкурса «Новогодняя игрушка». На металлическую красавицу навесили украшения, которые изготовили дети.

Сыктывкарцы не остались в стороне и проявили немного креатива. Горожане создали забавный арт-объект: в окно одного из домов города нахально влезал Санта.

Зато елочные базары открылись в Сыктывкаре достаточно поздно. 5 декабря прошел первый аукцион, на котором не поступило ни одной заявки от предпринимателей столицы Коми. Хотя именно в Сыктывкаре, традиционно, раскупают больше всего лесных красавиц. В итоге елочные базары открылись лишь 15 декабря, за две недели до Нового года. Цены, правда, остались без изменений: от 19 до 96 рублей в зависимости от высоты дерева.

Новогодняя ночь прошла без каких-либо серьезных изменений. Мероприятия начались в 0.30 на Стефановской площади и окончились в 1.30 салютом. Пиротехнические заряды вновь расположили в парке имени Кирова.

Правда, в ту ночь случился один неприятный инцидент. Во дворе одного из домов по улице 65-летия Победы в Читу мужчина неудачно запустил фейерверки. Ему оторвало три пальца на правой руке. «Скорая» отработала быстро, и в кратчайшие сроки мужчине оказали всю необходимую помощь.

Новый год 2016

Подготовка к году Обезьяны началась еще в октябре. Именно тогда администрация города объявила конкурс о заключении контракта по устройству и обслуживанию новогодних городков. Всего на их обустройство потратили 5,8 миллионов рублей.

2 ноября в Сыктывкаре появилась первая новогодняя елка. Традиционно пальму первенства в этом «состязании» брал ТЦ «Торговый двор» - именно там раньше всех появлялось искусственное дерево. Однако в 2015 году инициативу перехватил «Мебельград», и уже 2 ноября новогодняя красавица украшала парковку торгового центра.

Чуть позже, 15 ноября, к празднику приготовилась и администрация Сыктывкара. У здания мэрии появились фигуры оленя и новогодние деревья.

Фото из группы «Республика Коми» / vk.сom

А 30 ноября на Стефановской площади установили главный символ Нового года - елку. В том году дерево привезли из Корткеросского района республики. Высота ели составляла 21 метр.

Фото из группы «Республика Коми» / vk.сom

После того, как новогоднюю красавицу установили, на площади началось обустройство ледового городка. Рабочие вырезали на глыбах различные фигуры. Как отметили сами мастера, в том году рисунки были оформлены в «ярмарочной» тематике, то есть веселья, широких гуляний, гостеприимства.

Фото из группы «Республика Коми» / vk.сom

3 декабря появилась полезная информация для тех сыктывкарцев, которые любят устанавливать живые елки у себя дома. Минприроды установило цены на новогодние деревья. Так, за ель просили от 20 до 102 рублей в зависимости от ее высоты.

21 декабря в Сыктывкаре включили новогоднюю иллюминацию. Праздничные огоньки зажглись по всему городу: от железнодорожного вокзала до Кировского парка.

А через несколько дней, 25 декабря, зажгли и главную городскую елку. В том году праздничное мероприятие прошло не так, как раньше - вместо традиционного шествия Дедов Морозов на Стефановской площади прошел «Сказочный карнавал», в котором приняли участие представители домов культуры, школ и детских садов в костюмах.

Новогодняя ночь прошла спокойно, без происшествий. Правда, праздничный салют в тот год прошел не так хорошо, как обычно. Сыктывкарцы отметили, что он длился всего 2-3 минуты вместо традиционных 7-8, а залпы были на такой маленькой высоте, что их было плохо видно. Мэрия Сыктывкара выдвинула претензии компании, ответственной за фейерверк.

Новый год 2017

Подготовка к Новому 2017 году в столице Коми началась, традиционно, достаточно рано. Уже 18 ноября в Сыктывкаре появилась первая праздничная елка, которую установили около ЦУМа. А 24 ноября искусственное 10-метровое дерево появилось и у ТЦ «Торговый двор».

Но все ожидали, когда же в город привезут главную елку. Это произошло в ночь на 4 декабря. А после того, как 20-метровую лесную красавицу надежно установили, на главной площади Сыктывкара началась подготовка ледового городка. В том году его выполнили в необычном стиле: на ледяных постаментах установили арт-объекты, которые символизировали города республики. Так, Сыктывкар представляла миниатюрная стела на «кольце», Воркуту - монумент «67 параллель», Инту - водонапорная башня.

А вот в Эжвинском районе тогда случилось небольшое происшествие. Елка, которую везли для новогоднего городка, оказалась слишком пушистой. Из-за этого она зацепилась ветвями за опорные конструкции над дорогой, и лесовоз, который ее вез, застрял прямо в центре дороги.

К 22 декабря на Стефановской площади столицы Коми закончились последние приготовления, и уже 23 декабря там прошло открытие главной городской елки. Оно прошло в традиционном стиле: на мероприятие пришли дети и взрослые в сказочных костюмах, а лесную красавицу зажигали Дед Мороз, Снегурочка и Зимушка-Зима.

Еще одним сюрпризом для сыктывкарцев стала акция автомобильного сообщества SMOTRA. 40 автолюбителей выстроили свои машины в форме новогодней елки.

Сама Новогодняя ночь прошла спокойно. Сообщений о происшествиях не было, гневных отзывов горожан о салюте - тоже.

Новый год 2018

В прошлом году подготовка к празднику началась еще раньше. Уже 2 ноября у ТЦ «Торговый двор» появилась первая елка. Причем снега на улице тогда еще не было. Тем не менее, это не мешало горожанам водить вокруг искусственного дерева хороводы.

Чуть позже мэрия Сыктывкара озвучила, сколько денег выделят на обустройство главной городской площади. Так, в прошлом году из городского бюджета на украшения ушло 3,5 миллиона рублей. В эту сумму входила стоимость установки сцены, четырех горок, а также множество ледяных скульптур: Деда Мороза, больших надписей и символы года - собаки.

Также значительную сумму потратили и на новогоднюю иллюминацию. В прошлом году на это выделили 7,6 миллионов рублей из городского бюджета. По традиции, основная часть украшений расположилась на улице Коммунистической.

Фото из группы «Мой Сыктывкар» / vk.com Фото из группы «Мой Сыктывкар» / vk.com

Кроме того, рабочие столкнулись с трудностями. К 28 ноября погода в столице Коми была еще относительно теплой, поэтому нормального льда для новогоднего городка просто не было. Мэр столицы Коми Валерий Козлов отметил - мэрия сделает все возможное, чтобы ледовый городок был окончен в срок. Для этого даже планировалось привозить глыбы из других городов Коми, ведь максимальный срок сдачи стоял на 25 декабря.

Однако 9 декабря в Сыктывкар привезли 22-метровую живую красавицу, и о проблемах ледового городка все практически забыли. Особенно если учесть то, что елка получилась невероятно пушистой.

Тем временем, там же, на главной площади Сыктывкара началась подготовка ледового город. Рабочим приходилось работать усердно и интенсивно, потому что из-за погоды график окончательно сбился: лед привезли с опозданием. Открытие городка прошло 26 декабря.

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара

Новый год 2019

Перед Новым годом жители Коми купили 7 228 живых елок. При этом ни одно дерево не вырубили незаконно.

Подготовка к празднованию Нового года в 2018 году как обычно началась заранее. К примеру, уже 27 ноября в фонтаны возле здания городской администрации поставили фигуру в виде оленя, в котором ярко светились лампочки. В упряжке сидел маленький Дед Мороз, который погонял новогодним зверем.

А лед для ледового городка заготовили 28 ноября. Пласты по традиции добыли в водоеме под Краснозатонским мостом. Рабочие вырезали его с помощью бензопил и грузили с помощью крана. Процесс проконтролировал лично мэр города.

Чуть позже изо льда вырезали фигуры животных, Деда Мороза и символа наступающего года – свиньи.

Под Новый год на Стефановской площади столицы Коми построили целый городок. Стефановская площадь стала «Волшебным городком», где были свои улицы и аллеи, которые протянулись от Ледяной площади-катка в центре. Улицы получили свои названия: Северная, Трех поросят, Загадок и Сказочная аллея.

Как все это будет выглядеть, сыктывкарцам показали заранее.

В 2018 году на обустройство и обслуживание города к новогодним праздникам выделили 6,5 миллионов рублей. Именно столько потратили в Сыктывкаре, чтобы создать праздничную атмосферу сразу в восьми уголках города: Давпон, Орбита, Верхняя Максаковка, Краснозатонский, Седкыркещ, Лесозавод, Нижний Чов и центр города.

28 ноября началась установка огромного новогоднего шара на площади у центрального бассейна. Начальная цена контракта на работы на сайте госзакупок составила почти два миллиона рублей. Арт-объект заказали в Санкт-Петербурге. 6 декабря в установку новогоднего арт-объекта завершили. Огромный шар даже включили на несколько часов. Хотя иллюминация проработала относительно недолго, горожане успели сделать красивые фото. Высота конструкции составила 6,5 метров, а ширина – 8 метров. На ней также были установлены шары зеленого, синего и серебряного цветов. Также на улице Коммунистической поставили шесть прожекторов, а по улице Советской – тематические конструкции с подсветкой. Цена контракта на выполнение этих работ была 1 миллион 930 тысяч рублей.

А 6 декабря на Стефановской площади появилась главная новогодняя елка. Праздничную ель срубили в Усть-Вымском районе Коми. Место, где ее добыли, находится в 45 километрах от Кожмудора, возле деревни Эжолты. Само дерево достигало в высоту 22 метра, а размах его ветвей превышал семь метров.

25 декабря в 10 часов прошло открытие главной елки республики и ледяного городка. 26 декабря в театре драмы имени Виктора Савина прошли утренники, где собралось около 700 талантливых детей и дети из многодетных и малоимущих семей. Им показывали спектакль «По щучьему веленью».

31 декабря, в Новогоднюю ночь, в 23.55 на Стефановской площади установили большой экран для трансляции новогодних поздравлений. В 00.30 началась развлекательная программа, которая длилась до 2.30. А 1 января в 01.30 прогремел праздничный салют.

Новогодняя ночь не прошла без происшествий. 1 января в 1.20 поступило сообщение о том, что в магазине «33 жирафа» заложено взрывное устройство. На место происшествия тут же прибыл реаномобиль скорой помощи, а также несколько полицейских машин. Авто дорожная-постовая служба перекрыла проезжую часть улицы Карла Маркса. Другие правоохранители, по сообщениям сыктывкарцев, не подпускали горожан к магазину. Экстренные службы дежурили на перекрестке улиц Карла Маркса и Красных партизан до 2.10. После чего выяснилось, что информация о наличии бомбы в магазине не подтвердилась. Известно, что в полицию сообщение о взрывном устройстве в магазине не поступало.

Но, как рассказали в МВД, праздничная ночь прошла относительно спокойно. Всего в праздничных мероприятиях приняли участие около 30 тысяч человек по всей Республике Коми. За порядком же следили около 600 полицейских. При этом новогодняя ночь прошла относительно спокойно. В МВД заверили, что серьезных правонарушений не было.

А вот МЧС пришлось поработать гораздо больше. Подразделениям пожарных пришлось трижды выезжать на вызовы в первый день 2019 года. К счастью, обошлось без жертв.

Для скорой помощи новогодняя ночь оказалась не такой напряженной. Всего в ночь с 31 декабря на 1 января в Сыктывкарскую станцию скорой помощи поступило 73 вызова. Как отметили медики, в прошлом году количество звонков было около 120. Так что эта праздничная ночь прошла относительно спокойно. Всего в Сыктывкаре дежурили 22 бригады «скорой»: шесть находились в Эжвинском районе, а остальные 16 обслуживали сам город. Одна бригада дежурила на Стефановской площади. Там все обошлось без серьезных происшествий.

А что насчет «новогодних» детей? В новогоднюю ночь в Сыктывкаре родилось четыре ребенка. Самый большой из них является «богатырем» с весом более 4 килограмм. В роддоме сыктывкарского Кардиодиспансера в 1.10 родилась девочка. Вторым младенцем в учреждении стал мальчик. В карточке записано, что родился он в 5.10. Еще двое детей появились на свет в роддоме Коми республиканского перинатального центра. Самым первым ребенком в 2019 году стала девочка, которая родилась в 0.54. А вторым стал мальчик с достаточно крупным весом - 4 килограмма 320 грамм. Он появился на свет в 3.50.

Новый год 2020

16 декабря в преддверии года Металлической Крысы сразу несколько улиц Сыктывкара засияли новогодними огнями. Сыктывкарское «кольцо» украсили снежинками, а стела ярко засияла синим неоном после долгого перерыва. Напомним, что впервые монумент подсветили 16 сентября 2019 года. Но 3 октября неон частично погас. Это произошло из-за скачка напряжения. Еще в начале октября мэрия обещала, что подсветку вот-вот вернут, но произошло это только в преддверии Нового года. Городу такое украшение обошлось в 1 миллион 314 тысяч рублей.

На Театральной площади 8 декабря появился арт-объект «Новогодний подарок» с технологией дополненной реальности. Столбы рядом украсили 32 узорными консолями.

Как и на улице Коммунистической узорчатые консоли располагались на столбах вдоль улиц Первомайская, Интернациональная и Советская. В Кировском парке засияли светодиодные елочные шары, которые висели на каждом фонаре по улице Кирова.

Ну а куда же без огромного шара на площадке под часами, на фоне которого сфотографировались уже сотни сыктывкарцев? Арт-объект собрали 6 декабря, стоил он вместе с «Новогодним подарком» 2,3 миллиона рублей, которые выделил спонсор.

Сыктывкарцы не оставили без внимания даже свои автомобили. Владелец Chrysler Crossfire выбрал оригинальный способ придать своей машине новогоднего блеска. Он прикрепил на кузов несколько метров гирлянды. Что интересно, волшебные огоньки моргали не только когда автомобиль стоял, но и во время езды.

24 декабря в столице Коми прошла приемка ледовых городков, в том числе и на Стефановской площади. К концу дня абсолютно все работы на ней завершились. Строительство городка началось 16 декабря, на него потратили из городского бюджета около 5,3 миллионов рублей. Основная концепция городка - «Царство Снежной королевы». Сама площадь была разделена на несколько зон и каток вокруг главной елки, где располагаются горки, фотозона и многое другое.

Открытие городка состоялось 26 декабря в 16.00. В этот день горожан ждало праздничное открытие новогодней елки, представления и конкурсы.

На все приготовления к Новому году из бюджета в 2019 году направили чуть больше пяти миллионов рублей. Сюда входит и появление главной ели на Стефановской площади, и установка десяти деревьев в микрорайонах и пригородах, и создание ледовых городков с фигурами, скульптурами и горками, а также обслуживание и демонтаж всего этого после праздников.

А 27 декабря случилось маленькое чудо: накануне Нового года детей из травматологии поздравил Дед Мороз со своей свитой. Он подарил пациентам отделения маленькие презенты, которые собрали для них читатели «Pro Города». Игры, шутки и игрушки создали в отделении атмосферу праздника и помогли ребятам немного забыть про боль.

В новогодней суете не обошлось без скандалов: 24 декабря жители поселка Краснозатонский заметили, что с их праздничной ели украли гирлянды, а ветки на ней поломали. Судя по всему, неизвестные ночью перебрались через ограждение и сорвали украшения с дерева, попутно повредив ветки.

А в воркутинском поселке Заполярный установили настолько уродливую елку, что ее высмеяли не только во всей республике, но и на «Первом канале». После скандала в соцсетях дерево переделали: оно стало пышнее. Но елка уже успела засветиться в телепередаче «Время покажет».

В ночь с 31 декабря на 1 января в Сыктывкаре прогремел салют. Праздничный фейерверк запускали с берега Сысолы после основной программы на Стефановской площади.

Первые дни после Нового года прошли не слишком спокойно. С 1 по 3 января в отделы полиции Коми обратились 16 человек, у которых украли вещи, пока они были пьяными. Например, в Ухте и Печоре у двух парней пропали «Айфоны» стоимостью по 20 тысяч рублей каждый. А в Вуктыле у пожилой женщины во время застолья украли 80 тысяч рублей.

Воровали жители Коми не только друг у друга, но и из торговых точек. Таких сообщений в МВД региона поступило 7 штук. Например, в Сыктывкаре кто-кто украл две упаковки сыра «Ламбер» общей стоимостью 987 рублей. Полицейские уже установили личности подозреваемых и завели на них уголовное дело. А в Ижемском районе женщина 1988 года рождения пыталась стащить из магазина два флакона туалетной воды общей стоимостью почти 3,5 тысячи рублей. Итог тот же - уголовное дело. Также с 1 по 3 января в полицию поступило 7 сообщений о причинении вреда здоровью. Причем все преступления совершались во время посиделок с алкоголем. Например, 1 января произошло сразу четыре нападения: в двух случаях оппоненты просто побили друг друга, а еще в двух - порезали ножами. 2 января в Сыктывкаре произошло два нападения. Одно из них, к сожалению, закончилось смертью женщины.

А сотрудникам МЧС особенно непросто пришлось 2 января: в этот день сразу в двух районах Коми произошли пожары. По информации ведомства, одно возгорание случилось около 00.15 в деревне Парчег Сыктывдинского района. Огнеборцам удалось добраться до здания на улице Центральной за 18 минут, а потушили пламя лишь к 06.05. В результате был поврежден дом на площади в 100 «квадратов». По предварительным данным причиной пожара стала неисправность электрооборудования. К счастью, обошлось без жертв.

В роддоме Коми республиканского перинатального центра в самом начале года родилось восемь детей: четверо 1 января и четверо 2 января. Самой первой мамой 2020 года стала Татьяна Косолапова. У женщины родился долгожданный мальчик, срок стоял на 3 января, но роды произошли 1 числа в 1.55 под взрывы салютов.

Новый год 2021

Как пройдет встреча Нового 2021 года — пока неизвестно. Но мы искренне верим, что новый год принесет с собой только хорошее. Редакция «Про Города» от всего сердца поздравляет вас с наступающим праздником и желает всего самого наилучшего. Будьте счастливы!

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А какой год из перечисленных вам запомнился лучше всего? Расскажите в комментариях!