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Сыктывкар в деталях: история здания правительства Республики Коми

Сыктывкар в деталях: история здания правительства Республики Коми

29 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: oldsyktyvkar.ru / Бывшее здание Обкома КПСС
Возле него снесли деревянный дом и сделали еще одно крыло

На Стефановской площади стоит здание администрации главы Республики Коми, также известное как «желтый дом». В рубрике «Сыктывкар в деталях» портал PG11.ru расскажет вам историю здания и почему оно так называется.

Новое здание Областного комитета КПСС построили в 1960 году по проекту архитекторов Кускова И.М. и Порхачева И.В. В 1961 году Обком КПСС перебрался из старого здания, которое располагалось в доме №57 по улице Ленина. Кстати, ранее мы писали об истории этого здания. После переезда старое здание отдали под историко-краеведческий музей Коми АССР.

Здание построили в характерном для государственных учреждений стиле. За все время его внешний вид изрядно обновился: ранее рядом со зданием стоял деревянный дом. Его снесли и построили на его месте еще одно крыло. Также рядом построили «Коми республиканскую Академию госслужбы и управления».

Не сложно догадаться, почему в простонародье это здание называют «желтым домом». Некоторые предполагают, что это калька с американского «Белого дома», ведь там также заседает глава правительства. 

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Сыктывкар в деталях

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