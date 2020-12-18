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Сыктывкар в деталях: история здания музея, который «заехал» на место Обкома КПСС

Сыктывкар в деталях: история здания музея, который «заехал» на место Обкома КПСС

18 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов/ Исторический отдел национального музея Коми
Строение признано памятником культуры

Наверняка сыктывкарцы в школе или университете посещали здание отдела истории национального музея Коми, однако многие не знают его историю. В нашей еженедельной рубрике «Сыктывкар в деталях» портал PG11.ru расскажет вам о том, что здесь было до музея и как возводилось это строение. 

Здание начали строить 20 января 1912 года. Тогда Усть-Сысольское земское собрание постановило «выстроить каменное двухэтажное здание под помещение земской Управы».  Однако из-за первой мировой войны строительство затянулось и продолжилось уже при советской власти с 1923 по 1927 годы.

Современники тех лет отмечают, что это здание сразу же стало украшением города. Вместо приказавшей долго жить земской управы новоселье на втором этаже справил Обком КПСС, на нижнем - областной исполнительный комитет. 

В 1961 году областной комитет КПСС сменил место расположения, переехав в более просторный «желтый дом», а здание отдали под дошкольное учреждение. С конца 60-х годов в нем располагается Республиканский историко-краеведческий музей АССР. 

Сейчас там располагается отдел истории Национального музея Коми. Одним из его отличительных черт является памятная доска с барельефом Стефана Пермского. Здание находится под охраной государства как памятник истории и культуры. 

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Сыктывкар в деталях

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