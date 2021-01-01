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Афиша в кинотеатрах Сыктывкара: что смотреть 1 января?

Афиша в кинотеатрах Сыктывкара: что смотреть 1 января?

01 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
www.e1.ru
Сейчас показывают много русских фильмов

В Сыктывкаре 1 января будут работать кинотеатры. Хватит валяться на диванах, проведите первый день года вне дома. Портал PG11.ru подготовил для вас афишу фильмов, которые вы можете посмотреть в кинотеатрах.

Семейка Крудс: Новоселье 

Страна: США
Продолжительность: 01:35
Жанр: приключения, мультфильм, семейный, детский
Возрастное ограничение: 6+

Сюжет

Такие харизматичные герои, как члены клана Крудсов, просто не в силах усидеть на месте и смело идут навстречу самым головокружительным приключениям, готовые ответить своей непредсказуемостью и находчивостью любому вызову судьбы.

Последний богатырь: Корень зла  

Страна: Россия
Продолжительность: 02:01
Жанр: приключения, фэнтези
Возрастное ограничение: 6+

Сюжет:

В Белогорье мир и спокойствие, зло побеждено, Иван наслаждается заслуженной славой. Рядом отец Илья Муромец, возлюбленная Василиса в предсвадебных заботах, ставшие друзьями Баба Яга и Водяной и маленькие радости из современного мира: генератор, микроволновка, вентилятор, пылесос и многое другое, чтоб обеспечить комфортную жизнь — благо Меч-Кладенец дает возможность регулярно прорубать дыру между мирами и бегать за припасами.

Конь Юлий и большие скачки  

Страна: Россия
Продолжительность: 01:17
Жанр: приключения, мультфильм, семейный, детский
Возрастное ограничение: 6+

Сюжет:

Дождались: говорящий конь Юлий влюбился! И на этот раз все серьезно – он просит руки, то есть копыта​ королевской кобылы по имени Звезда Востока у султана Рашида. Но сватать кобылу королевских кровей может только особа царских кровей.​ Юлий обращается к князю Киевскому за помощью, но получает отказ. Но наш жених не намерен отказываться от любви. Он похищает князя и насильно везет его к султану, на сватовство. И у богатырей​ тоже​ есть дело в восточной стороне. Все сойдутся на больших скачках, где победитель получит всё.

Барбоскины на даче  

Страна: Россия
Продолжительность: 01:16
Жанр: мультфильм, семейный, детский
Возрастное ограничение: 6+

Сюжет:

Нешуточные страсти кипят на обычной даче, где отдыхает семья Барбоскиных. Коварные противники, фантастические изобретения, великосветские интриги, разбитые сердца и даже шпионские тайны. Справиться со всем этим под силу только настоящему индейцу — Малышу.

Огонь  

Страна: Россия
Продолжительность: 02:10
Жанр: драма, приключения
Возрастное ограничение: 6+

Сюжет:

Героическая история о пожарных и спасателях. То, что обычно называют подвигом, для них — привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии.

Серебряные коньки  

Страна: Россия
Продолжительность: 02:10
Жанр: мелодрама, фэнтези, исторический
Возрастное ограничение: 6+

Сюжет:

1899 год, рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров, Матвей - сын фонарщика, его единственное богатство - доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса - дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого - своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.

Реальные пацаны против зомби

Страна: Россия
Продолжительность: 01:28
Жанр: комедия
Возрастное ограничение: 16+

Сюжет:

В Пермь завезли древний коми-пермяцкий вирус, который постепенно превращает жителей в зомби. Спустя год город оцеплен военными, ученые пытаются найти антидот. Самолеты скидывают продовольствие. Но герои, как и остальные жители Перми, приспособились к новой реальности. Они живут обычной жизнью: ходят в кафе, занимаются бизнесом, строят планы на будущее и пытаются своими силами очистить город от зомби. Все налаживается, пока в один из обычных постапокалиптических дней не кусают Леру.

Обратная связь

Страна: Россия
Продолжительность: 01:37
Жанр: комедия
Возрастное ограничение: 16+

Сюжет:

31 декабря семеро друзей вновь собираются в загородном доме чтобы вместе встретить Новый год, но предновогодний вечер полон сюрпризов.

Проклятие Лауры: Завещание

Страна: США
Продолжительность: 01:35
Жанр: ужасы
Возрастное ограничение: 18+

Сюжет:

Октябрь 1987 года. Крис, новенький в школе, знакомится с группой подростков, которые на протяжении нескольких лет достают пожилую женщину Эдит. Ребята уверены, что она — ведьма, и именно она виновата в исчезновении Лауры, младшей сестры их подруги. Но вскоре Эдит кончает с собой и, как вскоре выясняется, оставляет им 100 тысяч долларов, но с одним условием: деньги получит тот, кто позвонит ей на положенный в гроб телефон и продержится на линии одну минуту.

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