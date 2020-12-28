Ученые рассказали, как не потолстеть после Нового года

Ученые выяснили, какие именно продукты позволят не поправиться в новогодние каникулы и восполнить карантинный дефицит серотонина. Достаточно включить в меню белковую пищу, богатую триптофаном, магнием, марганцем и калием, сообщили «Известиям» ведущие специалисты-биотехнологи.

Как пояснили эксперты, восполнить нехватку гормона счастья серотонина возможно путем поступления триптофана — аминокислоты, которой много в сыре, мясе, рыбе и орехах. Важно употреблять такую белковую пищу в сочетании с овощами.

- Не нужно увеличивать порцию мясного, рыбного или блюд из яиц. Следует грамотно распределить их в течение дня в пределах обычных порций, — пояснила «Известиям» доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Института торговли и сферы услуг Сибирского федерального университета Галина Рыбакова.

Также эксперт рекомендует отказаться от хлеба, макарон и круп.

Кстати, накануне праздников Комистат подсчитал стоимость продуктов для новогоднего торжества в расчете на семью из четырех взрослых и одного ребенка. В Республике Коми праздничное застолье обойдется в 7403 рубля, и это на 6,4 % дороже, чем в 2019 году.

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