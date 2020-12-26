Эксперты подсчитали, во сколько россиянам обойдется новогодний стол

Накануне праздников Комистат подсчитал стоимость продуктов для новогоднего торжества в расчете на семью из четырех взрослых и одного ребенка. В Республике Коми праздничное застолье обойдется в 7403 рубля, и это на 6,4 % дороже, чем в 2019 году.

Из традиционно присутствующих на новогоднем столе продуктов значительно подорожали картофель (+21,5 %), яблоки (+19,4 %), апельсины (+17,5 %), черный чай (+15,3 %), соленая и копченая деликатесная рыба (+13,1 %), хлеб (+13,1 %), сыры (+11,7 %), икра лососевых рыб (+11 %), овощные консервы (+10,7 %).

Шампанское к новогоднему столу можно купить за 296 рублей, что на 13,3 % больше, чем годом ранее. Любителям крепких спиртных напитков за водку придется заплатить 309 рублей, или на 3,2 % больше, а вот отечественный коньяк обойдется на 4,8 % дешевле - 631 рубль.

Продукты для приготовления двух килограммов самого популярного новогоднего салата «Оливье» будут стоить 395 рублей. Это на 8,5 % дороже, чем год назад.

Еще одно традиционное блюдо новогоднего стола – «Сельдь под шубой». Этот салат в два раза дешевле «Оливье» - набор продуктов составит 195 рублей (+7 % к цене предыдущего года).