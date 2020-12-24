Урбанист рассказал, нужен ли в Сыктывкаре торговый центр на месте сгоревшего здания напротив «Северного рая»

В Сыктывкаре вместо сгоревшего здания напротив «Северного рая» планируют создать торговый центр. Портал PG11.ru узнал у урбаниста, насколько целесообразно его там строить.

Напомним, руины, в которые превратился дом №207 по улице Карла Маркса, простояли уже не один десяток лет. Сыктывкарцы заявляют, что они портят облик города, однако администрация Сыктывкара ничего не может с ним сделать - дом не принадлежит мэрии.

Владелец решил построить на месте бывшего управления образования специализированный торговый комплекс. Предпочтительно, чтобы внешний облик новой постройки будет перекликаться с историческим.

Урбанист Дмитрий Махов отметил, что успешность строительства зависит от проекта здания и благоустройства территории.

- Улица Орджоникидзе местами сохраняет историческую застройку. Хотелось бы, чтобы здание было выполнено в классическим стиле из натуральных материалов и естественных цветов, а не обшитый ярким сайдингом и пластиком, - рассказал Дмитрий Махов.

Сыктывкарец сообщил, что перекрёсток улиц Орджоникидзе и Карла Маркса регулярно загружен транспортом и наличие новой торговой точки на этой территории, может привести к транспортному коллапсу. Нехватка парковочных мест будет вынуждать водителей нарушать правила парковки и парковаться в соседних дворах.

- Нужно узнать, есть ли потребность у жителей района в торговом центре. Возможно, им хотелось бы новый сквер, детскую или спортивную площадку. Имеет смысл провести опрос жителей ближайших домов, - отметил урбанист.

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