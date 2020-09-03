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Сыктывкарский блогер Никита Чернов начал читать рэп и открыл свою студию звукозаписи

Сыктывкарский блогер Никита Чернов начал читать рэп и открыл свою студию звукозаписи

03 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
vk.com/ Никита Чернов
Исполнитель готов продюсировать молодых сыктывкарцев

Сыктывкарский блогер Никита Чернов нашел себе новое призвание и начал читать рэп. Портал PG11.ru узнал у него подробности о его творчестве.

Блогер сообщает, что его проект называется JOCKEY. Он образовался в феврале 2019 года, когда появились первые рейв-вечеринки. Никита Чернов решил, что это отличная возможность попробовать себя в музыке, ведь по его мнению, настоящих артистов в городе нет.

- Будучи соорганизатором вечеринок, я решил создать образ таинственности и абсолютной беспринципности. Надел светодиодную маску и вышел на сцену. Практически до середины 2019 года у аудитории не было догадок, что на сцене выступаю я. Позже я раскрыл личность, опасаясь использования своего образа другими бесталанными людьми, - заявил Никита Чернов.

Исполнитель отмечает, что название проекта он взял не от известной марки кофе, а из желания продемонстрировать, что он «ходит по головам». По словам Никиты Чернова, он всегда и везде пытался «пролезть без мыла» и из-за этого стремления его стали считать выскочкой.

Блогер сочиняет музыку в стиле хип-хоп и клауд-рэп, однако добавляет в композиции свою изюминку. Готовящийся альбом будет совершенно не похож на его ранее творчество, отметил Чернов.

- У меня есть полная команда: битмейкер, звукорежиссер, саунд-продюсер и менеджер. Также для живых выступлений собрана полноценная группа: гитарист, барабанщик и клавишник. Все тексты исключительно за моим авторством, - сообщает Никита Чернов.

Студия звукозаписи, которую открыл Никита Чернов

Музыкант публикует свои композиции на всех известных стриминговых сервисах и платформах. Он отмечает, что релизы сопровождаются обложкой и прочими прелестями, которыми обладает любой качественный трек. При этом он сталкивается с критикой, иногда не вполне заслуженной:

- К критике отношусь спокойно. Нужно ставить грань между реакцией от критиков и завистников. Когда я ездил на студию Sony Music в Москву, профессиональные саунд-продюсеры проконсультировали меня, критиковали определенные моменты и направили мое творчество в нужное русло, попутно объяснив мне, как нужно общаться с «дегенератами», которые гадят в комментариях, - заявляет исполнитель. 

Сыктывкарец заявляет, что ему очень не хватает конкуренции. Он отмечает, что начал выкладывать песни с 2014 года, будучи самым молодым исполнителем. 

- Сейчас все «отрыгивают» в микрофон какие-то непонятные партии и называют это музыкой. Я хочу вырастить нормальных артистов, чтобы Сыктывкар не был городом-помойкой в плане рэп и хип-хоп исполнения, - отмечает Никита Чернов.

Парень также отметил, что построил свою уникальную студию. По словам блогера, она построена с любовью и не ради выгоды.

- Кабина звукозаписи полностью изолирована, а площадь грамотно высчитана, из-за этого звук в кабине распространяется с определенными ограничениями и попадает исключительно в микрофон, не пропуская столь мерзкие нашим ушам шипящие моменты, - рассказывает Никита Чернов.

Процесс записи на студии

Сыктывкарец отметил, что посетил немало студий звукозаписи в Сыктывкаре, однако так и не нашел ни одной настоящей. По его словам, что в них либо неправильная акустика, либо плохой персонал. 

- Моя студия - исключение. Наша команда готова упорно работать над музыкальными проектами, проконсультировать и дать рекомендации исполнителям. Мне хочется, чтобы в городе производили качественную музыку, чтобы Сыктывкар почитался в этом плане. Если мне напишет человек, в котором я замечу настоящий талант, то я готов его продюсировать, записывать и работать с этим человеком, - отмечает исполнитель.

В заключение Никита Чернов заявил, что его музыкальный проект - хобби, которое не приносит большого дохода. 

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