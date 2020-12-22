Сыктывкарка выступила со звездами на большом онлайн-концерте на «Жара ТВ»

Сыктывкарка Марина Расова приняла участие в большом новогоднем онлайн-концерте на «Жара ТВ». Об этом девушка рассказала в своей официальной группе «ВКонтакте».

Мероприятие прошло 20 декабря в прямом эфире. Девушка исполнила песню «Переболело».

Кроме Марины (RASSI) в концерте приняли участие такие звезды как Даня Милохин, Ани Лорак, Глюк'oZa, Кристина Орса, LANA СВИТ, KARA KROSS, HASBOLA, Никита Мимимижка, Шура, Маша Вебер, Федя, ЮрКисс, Дэя.

В комментариях к трансляции зрители одобрительно встречали современных исполнителей и выражали надежду, что пандемия коронавируса вскоре закончится и можно будет посещать живые концерты.

Напомним, что PG11.ru в прошлом году брал интервью у исполнительницы. В нем девушка рассказала о смене имиджа и о том, как начался ее творческий путь.

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