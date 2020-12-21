«Региональный оператор Севера» решил избавить республику от мусорной проблемы путем перерабатывания отходов по современным российским технологиям — термодеструкцией. Первые такие установки появятся в Печоре, двух поселках Воркуты и Усть-Цильме. Однако жители Коми против строительства этих установок.

На сайте www.change.org появилась петиция против строительства на территории Республики Коми термодеструкторов.

— Мы, жители города Печора и поселка Кожва, узнали из социальных сетей о планах регионального оператора, поддержанных властями Республики Коми, построить так называемую термодеструкционную установку в поселке Кожва. Считаем своим долгом заявить о том, что мы выступаем категорически против данного проекта, который не прошел широкое общественное обсуждение. Под наименованием «термодеструкции» фактически реализуется план по строительству мусоросжигающих установок, — так начинается текст петиции.

Напомним, всего таких термодеструкторов планируют построить 25. Как уверяют разработчики технологии, термодеструкция безопасна для экологии и с обычным сжиганием мусора ничего не имеет. А учредитель «Регионального оператора Севера» Евгений Лядов заявляет, что при таком способе утилизации не образуются вредные вещества. Однако эколог Нина Ананина уверена, что эти установки за миллионы рублей будут планомерно отравлять чистые уголки республики, что населению республики готовится экоцид.

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