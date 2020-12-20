В России предложили платить за материнство

В России предложили платить матерям за то, что они воспитывают детей. Инициативу выдвинул депутат Госдумы Олег Шеин, пишет РИА Новости.

Как отметил чиновник, нужно ввести выплаты родителям в виде заработной платы мам. По словам Шеина, подобная мера должна увеличить рождаемость в стране. Также депутат считает необходимым ввести регулярные выплаты для семей, которые находятся в тяжелом финансовом положении.

Напомним, Владимир Путин анонсировал выплаты в размере пяти тысяч рублей к Новому году на каждого ребенка до семи лет. По информации портала Госуслуг, семьи с детьми до 8 лет, рождёнными 18 декабря 2012 года и позже, получат новую разовую выплату 5 000 рублей на каждого такого ребёнка. Заявление подавать не нужно. Выплата будет произведена по реквизитам счёта, указанного по предыдущим выплатам на детей в 2020 году.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»