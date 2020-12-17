Владимир Путин пообещал детям до семи лет по пять тысяч рублей к Новому году

Президент России Владимир Путин анонсировал выплаты в размере пяти тысяч рублей к Новому году на каждого ребенка до семи лет. Об этом он заявил на своей ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет ТАСС на своем YouTube-канале.

— В этом году, к сожалению, в силу эпидемиологических ограничений отменены массовые мероприятия, связанные с детскими елками. А праздник, конечно, все-таки необычный. Мы договорились, что мы — страна и государство — тоже сделаем нашим детям подарок, — сказал президент.

Ранее Путин ответил на вопрос о новых выплатах на детей в 2021 году. По словам главы государства, прежде чем принимать решения о дополнительных мерах поддержки, необходимо наладить эффективную работу уже существующих мер.

Напомним, президент уже говорил сегодня о выплатах детям. Он сообщил, что объем поддержки семей с детьми может увеличиться с 1 января 2021 года до одного прожиточного минимума на ребенка, если не во всех семьях уровень дохода будет превышать один прожиточный минимум на человека.

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