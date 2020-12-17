Как выбрать лучшие мандарины: секреты от сыктывкарского продавца

Совсем скоро сыктывкарцы будут накрывать новогодний стол, и одним из главных его атрибутов всегда были мандарины. Продавец бакалеи рассказала порталу PG11.ru, как выбрать самые вкусные фрукты.

Продавец Ирина Выборова заявила, что самые вкусные мандарины - это марокканские. Они отличаются от других тем обилием сока и вкуса. Эти мандарины маленькие и, к сожалению, их можно купить далеко не везде. В нашем обзоре мы нашли их только в одном магазине.

Если немного сжать мандарин и из него пойдет сок, значит, он свежий и спелый. Также вы можете попробовать шкурку с плода, если она легко отстает, значит, это показатель качества. Однако нужно всегда помнить, что спелые мандарины не хранятся долго, лучше съедайте их сразу, - сообщила продавец.

Ирина Выборова заявила, что абхазских и азербаджайнских мандаринов сейчас очень много. По качеству они не уступают друг другу - все наливные, ярко-оранжевые и без косточек. Продавец посоветовала при отсутствии марокканских мандаринов сделать выбор в пользу фруктов из этих стран.

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