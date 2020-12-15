Сколько стоят мандарины в магазинах Сыктывкара: обзор цен

В Сыктывкаре скоро начнется Новогоднее торжество. Один из неотъемлемых атрибутов праздничного стола - мандарины. Портал PG11.ru узнал сколько стоят мандарины в магазинах Сыктывкара.

Журналист посетил три продовольственных магазина, из которых два - крупные сети, и один - небольшая бакалея. Цены в каждом из них довольно сильно отличаются.

В бакалейном магазине, который располагается с торца ТЦ «Майский», можно встретить мандарины из двух стран - Абхазии и Азербайджана. Они - самые большие, которые журналист встретил в магазинах. Цена за 1 килограмм фруктов - 145 рублей.

В магазине «Пятерочка», который посетил журналист, мандаринов на развес не было.

Такой пакетик мандаринов весом в один килограмм обойдется вам в 79 рублей.

В «Магните» можно встретить самые необычные и, по словам экспертов, самые вкусные мандарины - марокканские. За них придется отдать 134 рубля за килограмм.

Помимо этих необычных мандаринов можно найти и обычные - они будут стоить 67 рублей за килограмм. В гипермаркте «Лента» можно найти мандарины, которые стоят от 80 рублей до 200 рублей за килограмм. В «Окее» самые дешевые мандарины стоят 129 рублей, а самые дорогие - 230 рублей.

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