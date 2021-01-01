Мифы Коми по-простому: история о том, как человек нашел гармонию с природой и оставил борьбу с христианством

Мифы Коми по-простому: история о том, как человек нашел гармонию с природой и оставил борьбу с христианством01 января 2021
astakhovaxeniaВозрастное ограничение: 0+
Художник А.В.Мошев
Мужчина нашел просветление в «волшебном городе»
Культура Коми богата огромным количеством мифов и историй. В рубрике «Мифы Коми по-простому» портал PG11.ru начнет знакомить вас с историей родного края.
Сегодня мы разберем первую историю из цикла «Мифы Коми по-простому». Аспирант СГУ имени Питирима Сорокина Владислав Дониченко рассказал, что жизнь Пама Бурморта - это один из рассказов, посвященный сыну Пама Сотника, соперника Стефана Пермского. По хронологии, сюжет всех произведений о нем происходит после поражения Сотника и его изгнания в горах. Рассказ повествует о его поисках излечения от «тоски души».
Бурморт
Жил был Пам Бурморт. Он блуждал по лесам у светлых озер и слезы лил, сам не зная почему. Люди не знали, о чем он тоскует, и со страхом и жалостью глядели на него. Он обращался к мудрецам, волхвам, но те не могли излечить его, а тоска все возрастала.
Пошел Бурморт путешествовать по свету, посетил много стран. К концу своего путешествия он забрел в дремучий лес на краю света и нашел там хижину старца, который известен своей мудростью. Старец рассказал ему о волшебной стране и предложил ему посетить ее. Однако для этого он должен был остаться с ним.
- В глубине всего бездонная преисподняя - там огонь. Над огнем вода, над водой - круг земной. Вот чаща эта - вот земля, ты с краю идешь к середине, куда спустился с краю небес город великий, и светлый, и счастьем полный. Если хочешь посетить этот город, останься со мной, и в трудах проведи годы и дни, оставшиеся тебе, - рассказал ему старец.
Старец заворожил своими речами Бурморта и он остался вместе с ним жить в дремучей чаще. Спустя время, к берегу речки, где жил Пам, приехал рыбак и отвез его в «волшебный город». Там он повстречал мудрецов, которые рассказали ему о смысле жизни и показали, что нет смысла противиться судьбе, ведь это - истина.
Из «волшебного города» Бурморт вернулся совсем другим человеком. Его тяготы ушли и он нашел гармонию с собой и своей жизнью.
В конце рассказа Бурморт захотел навестить своего отца, и отправился в долгий путь. На этой дороге он повстречал много людей. В то время в Коми велась ожесточенная борьба с христианством и Пам пытался донести им, что в этом нет смысла - нужно смириться. Когда Пам дошел до отца, он назвал его «измученным от борьбы с христианством» и предложил ему отпустить эту идею и жить в гармонии.
Бурморт посетил своего отца и скончался, но в гармонии. Отец и все мудрецы говорили о нем как о великом человеке и оплакивали его.
Эпилог
- Произведение читается на одном дыхании, написано очень красиво. Да, понятно не все, особенно для человека, который «не в контексте», - заявил Владислав Дониченко.
В будущем мы продолжим цикл историй и подробно разберем все мифы «Коми-вселенной».
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