Мифы Коми по-простому: история о том, как человек нашел гармонию с природой и оставил борьбу с христианством

Культура Коми богата огромным количеством мифов и историй. В рубрике «Мифы Коми по-простому» портал PG11.ru начнет знакомить вас с историей родного края.

Сегодня мы разберем первую историю из цикла «Мифы Коми по-простому». Аспирант СГУ имени Питирима Сорокина Владислав Дониченко рассказал, что жизнь Пама Бурморта - это один из рассказов, посвященный сыну Пама Сотника, соперника Стефана Пермского. По хронологии, сюжет всех произведений о нем происходит после поражения Сотника и его изгнания в горах. Рассказ повествует о его поисках излечения от «тоски души».

Бурморт

Жил был Пам Бурморт. Он блуждал по лесам у светлых озер и слезы лил, сам не зная почему. Люди не знали, о чем он тоскует, и со страхом и жалостью глядели на него. Он обращался к мудрецам, волхвам, но те не могли излечить его, а тоска все возрастала.

Пошел Бурморт путешествовать по свету, посетил много стран. К концу своего путешествия он забрел в дремучий лес на краю света и нашел там хижину старца, который известен своей мудростью. Старец рассказал ему о волшебной стране и предложил ему посетить ее. Однако для этого он должен был остаться с ним.

- В глубине всего бездонная преисподняя - там огонь. Над огнем вода, над водой - круг земной. Вот чаща эта - вот земля, ты с краю идешь к середине, куда спустился с краю небес город великий, и светлый, и счастьем полный. Если хочешь посетить этот город, останься со мной, и в трудах проведи годы и дни, оставшиеся тебе, - рассказал ему старец.

Старец заворожил своими речами Бурморта и он остался вместе с ним жить в дремучей чаще. Спустя время, к берегу речки, где жил Пам, приехал рыбак и отвез его в «волшебный город». Там он повстречал мудрецов, которые рассказали ему о смысле жизни и показали, что нет смысла противиться судьбе, ведь это - истина.

Из «волшебного города» Бурморт вернулся совсем другим человеком. Его тяготы ушли и он нашел гармонию с собой и своей жизнью.



В конце рассказа Бурморт захотел навестить своего отца, и отправился в долгий путь. На этой дороге он повстречал много людей. В то время в Коми велась ожесточенная борьба с христианством и Пам пытался донести им, что в этом нет смысла - нужно смириться. Когда Пам дошел до отца, он назвал его «измученным от борьбы с христианством» и предложил ему отпустить эту идею и жить в гармонии.

Бурморт посетил своего отца и скончался, но в гармонии. Отец и все мудрецы говорили о нем как о великом человеке и оплакивали его.

Эпилог

- Произведение читается на одном дыхании, написано очень красиво. Да, понятно не все, особенно для человека, который «не в контексте», - заявил Владислав Дониченко.

В будущем мы продолжим цикл историй и подробно разберем все мифы «Коми-вселенной».

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