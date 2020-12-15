В Коми приедет Максим Шугалей

16 декабря в Республику Коми прибудет Максим Шугалей. Об этом сообщил «Комиинформ». Экс-пленник частной тюрьмы в Ливии примет участие в заседании Госсовета Коми 17 декабря, где передаст свой депутатский мандат Елене Ивановой.

Напомним, в сентябре 2020 Максим Шугалей, возглавив список партии «Родина» на выборах в Госсовет Коми, получил место в региональном парламенте. Избирательная комиссия Коми опубликовала постановление о регистрации социолога Максима Шугалея от партии «Родина» в качестве депутата Госсовета региона.

10 декабря стало известно о его освобождении. Информацию подтвердил глава ФЗНЦ Александр Малькевич, пишет ФАН. Россияне прилетели в Ливию весной 2019 года, чтобы провести там социологические исследования. Мужчин похитили боевики и поместили в частную тюрьму Митига, которая славится своими пытками.

Как отмечает «Комиинформ», завтра с Шугалеем ожидается приезд и председателя партии «Родина», депутата Госдумы Алексея Журавлева.

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