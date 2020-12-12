Жители Коми засняли на камеру красивого волка, который вышел прямо к людям. Ролик опубликовали в группе «г.Емва (Княжпогостский район)».

Как отметил автор, зверя он заметил в пгт Синдор Княжпогостского района Коми. В комментариях к записи местные жители предположили, что этот волк был разведчиком - он оценивал, хватит ли в селе собак на пропитание всей стае. Хищник несколько минут стоял прямо перед людьми, а затем ушел в лес.

Напомним, в 2019 году в Коми заметили необычного волка-странника, который путешествовал по районам республики. Его видели как минимум в двух муниципалитетах, а люди, которые встретили зверя, предупреждали, что тот ничего не боится.

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