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«Зачем лишать людей маленькой радости?»: сыктывкарцы о том, что салют могут отменить

«Зачем лишать людей маленькой радости?»: сыктывкарцы о том, что салют могут отменить

09 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото администрации Сыктывкара / Сыктывкарцы о том, что салют могут отменить
Горожане разошлись во мнениях

Новогоднюю елку Главы Республики Коми отменили. Традиционного театрализованного представления в честь открытия новогодней елки в Сыктывкаре также не будет. А как же салют? Мэрия запустила среди горожан опрос на тему того, нужен ли салют в этом году. Сыктывкарцы расказали порталу PG11.ru о том, ждут ли они новогодний городской салют или считают, что его тоже нужно отменить.

Ольга Васильева

— Салют всегда приносит праздничное настроение и вызывает позитивные эмоции, что сейчас так необходимо каждому. Да и какой Новый Год без фейерверков? Год должен начинаться с чего-то хорошего. Плохого у нас и так много. Так зачем лишать людей маленькой радости? 

Ольга Ергакова

— По моему мнению, салют однозначно нужен. 2020 год был непростым для всех. Он умудрился доставить трудности каждому. Поэтому встретить с блеском Новый 2021 год было бы неплохо.

Даринка Родионова

— Мне все равно, я не хожу на новогодний салют.

Кирилл Савекин

— Мне кажется, в условиях пандемии, да при бесконечных жалобах на отсутствие доплат медработникам, проведение салюта — свинство. Самый настоящий пир во время чумы. Я думаю, деньги и в Коми, и в России в целом есть куда девать сейчас. Опять же зачем давать людям лишний повод собраться в толпу? Это не совсем безопасно сейчас даже на свежем воздухе.

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А как вы считаете? Нужен ли новогодний городской салют? Расскажите в комментариях.

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Новый год

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Комментарии 1

11 минут назад Людмила
Салют однозначно нужен! Хоть какая то радость на новый год. Несмотря на то что всё и так кругом отменили
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