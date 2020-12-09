Обзор: сколько сыктывкарских заведений проводят корпоративы, несмотря на рекомендации

В Сыктывкаре согласно указу главы Коми запрещено проведение новогодних корпоративов, свадеб или иных банкетных мероприятий. Портал PG11.ru узнал, насколько заведения города соблюдают эти требования.

Мы обзвонили 10 заведений Сыктывкара, которые специализируются на предоставлении банкетных услуг. Из всех ресторанов в проведении корпоратива на 20 человек нам отказали только 2. Одно кафе заявило, что не проводит никакие мероприятия совсем, другое может организовать только банкет.

Остальные 8 ресторанов заявили, что проводят новогодние корпоративы с программой выступлений. Также журналист отметил, что получить столик оказалось не так уж легко - некоторые из заведений практически полностью заняты.

Невыполнение правил поведения при введении режима «повышенной готовности» на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации согласно ст. 20.6.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях влечет предупреждение или наложение административного штрафа:



– на граждан - от 1 000 до 30 000 рублей;

– на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей;

– на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей;

– на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

Напомним, что владельцы и работники заведений общественного питания заявили, что такие ограничительные меры приведут к финансовому краху заведений и возможному закрытию. Подробнее об этом мы писали в этой статье.

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