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Владелец ресторана рассказал, как отмена новогодних корпоративов в Сыктывкаре скажется на бизнесе

Владелец ресторана рассказал, как отмена новогодних корпоративов в Сыктывкаре скажется на бизнесе

20 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Банкет-холл «Шышлычная №1»
Не все предприниматели воспринимают это негативно

В Сыктывкаре из-за коронавируса отменили проведение целого ряда общественных мероприятий. Портал PG11.ru узнал, как это может сказаться на владельцах заведений и простых жителях. 

Запрет на проведение мероприятий

Согласно указу главы Республики Коми, запрещено проводить поминки, банкеты, свадьбы и иные услуги по организации досуга. Но для многих корпоративы - большой источник доходов. 

В Роспотребнадзоре Коми ответили, что этот указ действует до сих пор. Его исполнение будут контролировать надзорные органы: МЧС, МВД и муниципалитет города. 

Что думают об этом сыктывкарцы?

Если люди захотят провести такое мероприятие - они это сделают, соберутся толпой где-нибудь. Ничего не изменится. А вот для заведений - это очень плохо, так как это потеря хорошей выручки. В общепите же люди тоже работают, им, как и всем, нужны деньги на подарки близким, отметить праздник и другое. Ну поощрили бы их хоть как-то материально тогда, раз отменили один из основных источников заработка, - рассказала студентка Анастасия Бондарь.

 

Если до этого владельцам заведений было не легко оправиться от коронавирусной пандемии, то сейчас Роспотребнадзор решил забить последние гвозди в гроб ресторанного бизнеса. Скорее всего те, у кого не было мощной денежной подушки, вскоре закроются. А если нет, то потеряют огромное количество денег - новогодние корпоративы были одними из самых прибыльных периодов работы заведений, - рассказала администратор бара Дарья Караваева.

 

Понимаю рестораны, которые отменили новогодние мероприятия. Но для нас, артистов, Новый год - это заработок, на который мы несколько месяцев живем, ведь до 8 марта праздников никаких нет. Все деньги у людей, как правило, уходят на Новый год, потом они начинают копить на поездки на юг. Отмена корпоративов, которые нас кормят, - это большой финансовый и психологический удар. Нам выступать негде, кроме каких-нибудь «хитрых открытых репетиций». Это конечно не то, что нам хочется. Артистам хочется большие залы, выступать для людей. Также отмена новогодних корпоративов приведет к закрытию некоторых ресторанов. Мы, конечно же, не унываем, есть и положительные моменты - мы можем провести время с любимой семьей, больше времени провести с детьми, покататься на санках. Это возможность напитаться семейной новогодней традицией, - заявил певец, музыкант, арт-коуч Михаил Наумов. 

Что думает владелец ресторана?

Владелец известного ресторана Михаил Сельков не разделяет общего пессимизма.

Бесспорно, не очень хочется менять образ жизни (настроенные бизнесы), но если убрать эмоции, мы видим просто изменение условий ведения дел, и все. Я вижу плюс - резкий поворот в использовании инструментов ведения бизнеса. Если раньше я думал, что можно бесконечно долго реализовывать идею кафе в классическом стиле, то теперь с неба пришла команда переходить на новые технологии. Само собой на таком повороте многие игроки не удержались на трассе, и мы увидели закрытые навсегда точки общепита. Теперь все будет наоборот. Куда пойдут наши кафе? Конечно, к вам в гости. Теперь, через интернет, мы должны создать атмосферу праздника у вас дома, - заявил Михаил Сельков. 

Предприниматель отмечает, что к Новому году его команда не успеет придумать, как работать в новой среде, но к следующему году все таланты обязательно проявят себя во всей красе. По его словам, нас ждет очень интересное время. 

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