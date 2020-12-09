Действительно ли по БКАД делают безопасные дороги? Мнения сыктывкарских специалистов

6 декабря в Сыктывкаре прошла «НеКонференция урбанистов», на которой специалисты разных областей пытались решить главные проблемы города. На этом мероприятии затронули и проблему безопасности на дорогах. Портал PG11.ru решил выяснить, могут ли новые дороги быть опаснее старых.

Что такое БКАД?

Целями проекта является масштабный ремонт дорог и сокращение ДТП на 85%, а также популяризация общественного транспорта. С помощью БКАД к 2024 году 85% дорог Сыктывкара должны привести в нормативное состояние. Федеральный центр выделяет на эти цели около 400 миллионов рублей ежегодно.

Мнение специалистов

Урбанист Дмитрий Махов уверен, что для безопасности водителей одного ремонта недостаточно:

— Положить новый асфальт, не значит, что дорога станет сразу безопасной. На сегодня в городе нет тщательного мониторинга и, что самое главное, анализа ДТП и прогноза будущих мест концентрации аварий. Кроме этого, новый асфальт побуждает водителей ехать быстрее, чем обычно. А скорость — один из ключевых факторов аварийности и смертности на дорогах.

Дмитрий считает, что кроме ремонта полотна необходимо делать освещение улиц, островки безопасности на пешеходных переходах, тротуары, чтобы пешеходы не ходили по проезжей части:

— А самое главное — надо убрать нештрафуемый порог скорости в 20 км/ч и снижать скорость по городу с 60 до 50, 40, а на некоторых улицах, где школы, до 30 км/ч.

Не смотря на то, что на отремонтированных участках не обязательно должны происходить ДТП, на таких участках могут возникать опасные моменты, которые никто не учитывает, уверен убранист.

— Да и сама статистика ГИБДД необъективна. К сожалению, им важен факт как за АППГ (аналогичный период прошлого года). «Делайте, что хотите, только чтобы было меньше, чем в прошлом году, потому что мы выполняем поручение президента, а не потому что мы искренне хотим сделать дороги безопасными». БКАД стала частью пропаганды, что идут работы по безопасности. Сюда можно отнести и заборы вдоль всей проезжей части, кислотные рамки на знаках, светоотражающие элементы на одежду вместо фонарей на улицах. Однако, статистика за 10 месяцев 2020 год говорит сама за себя: аварий и смертей стало на дорогах больше, чем за АППГ, — рассказал Дмитрий.

Как сообщили в ГИБДД, они не ведут отдельной статистики аварий на отремонтированных дорогах. Однако сотрудники ГИБДД также предполагают, что новое покрытие может быть опасным из-за желания водителей развить большую скорость, чем обычно:

— Тут можно только напомнить водителям, что следует выбирать ту скорость, при которой возможно точно управлять автомобилем. И, разумеется, не пренебрегать правилами дорожного движения.

Мнения сыктывкарцев

Алексей Тихонов

— Честно говоря, дороги только сделали и сейчас сложно сказать, насколько качественно они сделаны. Первая зима покажет, растает асфальт или нет. Но в сырую погоду гладкий, новый асфальт точно опасен. Дождь поднимает пленку пыли и создается прослойка пыли с водой, от этого теряется сцепление с дорогой. Я был в Карелии, там в асфальт добавляют мраморную крошку, покрытие дороги похоже на наждачную бумагу. Я ехал в проливном дожде и чувствовал себя комфортно на дороге, сцепление было отличным. Из минусов только шум от колес появляется, но это не влияет на движение. Многие водители ездят на старенькой резине и на гладком асфальте это опасно... Таким образом может увеличится количество ДТП. Но мы живем в России, так что тот факт, что дорогу просто отремонтировали — уже хорошо.

Владимир Русанов

— То, что часть дорог отремонтировали — это, конечно, хорошо, местами это заметно. Понимаю, не все сразу, но, к примеру, Сысольское шоссе уже много лет нуждается в ремонте, но к нему, насколько знаю приступят только ближе к 2022 году. Печально, что приоритеты выставлены местами странно. Что касается безопасной среды, то думаю, тут нужен не только ремонт дорог, но и обвешивание каждого угла камерами. Да и безопасность прежде всего зависит от самих водителей. Те, кто соблюдает скоростной режим и правила дорожного движения, будут делать это и без камер, и с новыми гладкими дорогами.

Владимир Политов

— В России хорошие, ровные и гладкие дороги — это редкость. К ним водители уже стали и относиться как к сезонным явлениям, так как если осенью дорожники стелят новый асфальт, то уже весной этот слой асфальта тает вместе со снегом. Я не думаю, что при худших по качеству дорогах аварий становится меньше чем при хороших. А вот машины ломаются намного чаще. Я замечаю, конечно, что дороги в Сыктывкаре улучшаются, но все же далеки еще от совершенства. Честно говоря, я не думаю, что из-за отремонтированных дорог станет больше аварий, но могу проследить логику такого убеждения. Возможно, потому что по ровному полотну дороги приятнее ехать и хочется набрать скорость, так как не боишься колдобин.

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