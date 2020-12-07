Ненужный аэропорт, набережная и бездомные животные: урбанисты назвали главные проблемы Сыктывкара

6 декабря в Сыктывкаре прошла «НеКонференция урбанистов», на которой собрались специалисты разных областей пытались решить главные проблемы города. Журналист портала PG11.ru побывал на мероприятии.

Как отмечают организаторы, «НеКонференция» - новый формат обсуждения насущных проблем города в комфортной и расслабленной обстановке. На мероприятии присутствовали урбанисты, общественники, депутаты и авторы различных проектов, которые работают на благо жителей Сыктывкара.

Специалисты отметили, что за последние три года Сыктывкар показал хорошие тенденции развития в плане благоустройства: в столице Коми появились достойные арт-объекты, спорт-площадки и общественные пространства.

Основной повесткой конференции стал вопрос: «Что можно сделать, чтобы улучшить жизнь в городе?».

В своем выступлении урбанист Дмитрий Махов отметил необходимость уменьшения количества заборов, которые ограждают проезжую часть от тротуаров. По его словам, они подвергают жизни людей серьезной опасности.

- Сотрудникам ГИБДД кажется, что эти маленькие заборчики защищают жизни пешеходов. Однако практика показала, что если машина влетает в эти ограждения, то они выстреливают как шрапнель во всех, кто находится рядом, - сообщил урбанист.

По словам Дмитрия Махова, необходимо решать главную проблему - скорость передвижения автомобилей.

- Сейчас машина может лететь по улицам города со скоростью 80 километров в час, что при столкновении не оставляет пешеходам шанс на выживание. Тенденция снижения скоростного порога проходит во всем мире и даже в некоторых городах России, поэтому эту практику стоит применять и у нас, - отметил урбанист.

Сыктывкарка Татьяна Тырышкина рассказала о своем проекте «Создай легенду» о строительстве уникальных памятников для жителей города. По ее словам, в скором времени появится первый плод творения ее команды - «Девушка на скамейке», который приурочен к 100-летию Республики Коми.

- Памятник появится напротив Национальной галереи в Сыктывкаре. Это сделано для того, чтобы жители города могли сделать красивые фотографии с этим архитектурным сооружением и чтобы в кадр не попадали отвратительные рекламные вывески, которые разбросаны по всему городу, - сообщила Татьяна Тырышкина.

Как заявила сыктывкарка, памятник представляет из себя девушку, которая сидит на скамейке с зонтом и задумчиво смотрит вдаль. Предполагается создать вокруг этого сооружения традицию «потереть коленку девушке, чтобы найти жениха».

Проблему бездомных животных в городе осветила сыктывкарка Илона Соколова. Ранее она была автором проекта «Эгида», который занимался помощью приютам.

- На самом деле надо бороться не с животными, а с бездомностью. Причина их появления всегда одна - люди. Главными проблемами остается нежелание органов власти работать с животными, ненаказуемость за выбрасывание животных на улицу и просто безответственное отношение к их жизням, - сообщает Илона Соколова.

В конце мероприятия организаторы отметили, что постараются чаще проводить подобные встречи и призывать жителей города активнее участвовать и освещать проблемы благоустройства Сыктывкара.

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