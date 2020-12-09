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Вован из «Реальных пацанов» отметил танец сыктывкарки в своем Instagram

Вован из «Реальных пацанов» отметил танец сыктывкарки в своем Instagram

09 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Марии Сибирцевой / Вован из «Реальных пацанов» отметил танец сыктывкарки в своем Instagram
Девушка поделилась радостью в социальных сетях

Сыктывкарку, которая похудела на 30 килограммов и начала новую жизнь после «черной полосы», заметил Вован из «Реальных пацанов». Девушка опубликовала яркий танец под новую песню актера в Instagram и реакция не заставила себя ждать. Горожанка рассказала порталу PG11.ru, что чувствует по этому поводу.

Сыктывкарка Мария Сибирцева — это та самая яркая девушка, влюбленная в себя и восточные танцы, которая начала новую жизнь после замершей беременности, несмотря на травлю и насмешки. А совсем недавно Мария опубликовала видео под новую песню актера, который сыграл Вована в сериале «Реальные пацаны». Приятной неожиданностью стало то, что мужчина выделил видео Марии из неаверняка огромного количества отметок и поделился им в своем профиле Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от СТУДИЯ ШУГАРИНГА «ATMOSFERA» (@marysya_sibirtseva)

Мария рассказала, что «Реальные пацаны» — один их самых любимых ее сериалов, поэтому она особенно рада происходящему:

— Вова выпустил новую песню «Таю» и я после рабочего дня немного потанцевала под нее. Часть танца выложила в своем профиле и отметила его аккаунт, а он поделился видео в своей истории. Думаю, что дело в энергетике и во внешности! Я считаю себя необычной, харизматичной! И уверена, что не только я одна отмечаю его аккаунт, поэтому это очень приятно, я ужасно рада!

Также девушка поделилась, что это уже не первый раз, когда кто-то из знаменитостей поделился видео с ней. В июне еще один танец отметил в своем профиле Михаил Галустян.

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