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«Я сбросила 30 килограммов»: сыктывкарка начала новую жизнь после замершей беременности (фото)

«Я сбросила 30 килограммов»: сыктывкарка начала новую жизнь после замершей беременности (фото)

07 февраля 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото Марии Сибирцевой / Сыктывкарка сбросила 30 киллограммов и начала новую жизнь после замершей беременности
Девушка исполняет танец живота и обучает шугарингу

Сыктывкарка исполнила танец живота в одном из ресторанов города и опубликовала видео выступления в Сети. Девушку начали травить из-за ее живота, но она не расстраивается, ведь совсем недавно на месте этого живота было 30 килограммов лишнего веса, которые она набрала, заедая горе от замершей беременности. Мария Сибирцева рассказала порталу PG11.ru, через что ей пришлось пройти.Мария рассказа, что исполнять танец живота научилась самостоятельно и никогда не стеснялась своих форм:

- Я занимаюсь восточными танцами уже 14 лет. Начинала учиться по кассетам, дискам в маленьком поселке Удорского района. Очень часто выступала и занимала призовые места. В 15 лет я приехала в Сыктывкар и начала выступать на свадьбах, юбилеях и корпоративах. Танцы у меня в крови.

Девушка поделилась, почему набрала вес и что послужило «отправной точкой» для начала новой жизни:

- В 2014 году у меня произошла трагедия - замершая на 7 месяце беременность. Я начала «зажирать» свое горе, сама не поняла, как растолстела. 1 апреля 2019 года ушла от мужа. С этого момента началась моя новая жизнь. Я весила 98 килограммов. Начала голодать - ела раз в три дня. Занималась в спортзале. За первый месяц после развода скинула 12 килограммов и поняла, что этого мало - у меня обвисла кожа. Тогда я впервые попробовала занятия на пилоне и поняла - это мое. Я хожу на индивидуальные тренировки по пилону, на массаж, практикую голодание. Всего я сбросила 30 килограммов, мой вес сейчас - 68 килограммов. Планирую скинуть еще 10 килограммов. Я всегда была в теле, но ни разу не ощущала стеснения. В любом весе я чувствую себя прекрасно и умею себя подать.

Фото «до»

Фото «после»

Танцы - не единственное занятие Марии:

- Я мастер по шугарингу и технолог-преподаватель с правом преподавания на территории России. Это дело моей жизни! Я люблю людей, красоту и все, что с ней связано.

Недавно девушку раскритиковали в социальной сети за танец живота, с которым она выступила в одном из ресторанов города. Мария рассказала о своем отношении к грубым высказываниям в свой адрес:

- За мои танцы меня критикуют часто на разных интернет-площадках. Но это даже не конструктивная критика танца, а обсуждение моей «жирной» фигуры. Вообще меня это не «парит» - я знаю, что я прекрасна. Я себя понимаю, люблю и не перестаю совершенствоваться! Совет всем, кто сталкивается с критикой или оскорблениями: не опирайтесь исключительно на чужое мнение - это всего лишь мнения. Каждый делится тем, что у него в достатке.

Видео из Instagram @mariasibi2

Мария планирует стать помощником в трудном деле самосовершенствования для каждой девушки:

- Я хочу продвигать себя как человека, личность. Думаю, мне есть что рассказать и показать. Множество людей читает мои истории и советы, для многих я являюсь мотиватором. Это очень важно для меня. Я хочу стать более известной в первую очередь для того, чтобы помочь понять девушкам с навязанными комплексами, что все индивидуальны и прекрасны по-своему. Хочешь похудеть - сможешь. Хочешь танцевать, но ты в теле? Танцуй, выкладывайся, не стесняйся! Я хочу помогать девушкам вылезать из «ракушки» и учиться любить себя.

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