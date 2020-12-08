Спортплощадки и коми язык в магазинах: урбанист рассказал, что хорошего сделали в Сыктывкаре за год

За 2020 год в Сыктывкаре много чего поменялось: построили новую школу, площадки, благоустроили некоторые дворовые территории. Урабнист Дмитрий Махов рассказал порталу PG11.ru, насколько изменилась столица Коми.

Благоустройство ЖК «Луч»

- Да, наличие многоэтажной застройки города это отрицательная тенденция, но тут хочется похвалить застройщика, что сделал крутую детскую площадку с натуральными цветами. Двери в подъезд на одном уровне с землей, что дает возможность заходить маломобильным гражданам без усилий. И еще они стеклянные, что делает подъезд безопасным, так как ты видишь, кто стоит за дверью.

Спортплощадка в Давпоне, в Максаковке и в Лесозаводе

- В Лесозаводе вместо парковки между почтой и спортивным центром появилась спортивная площадка. Радует факт, что появился приоритет развития спорта и отдачи пустующих парковок под общественные пространства. И главное, что такие места появляются не в центре города. Однако, так как убрали парковку возле почты, машины теперь паркуются вдоль улицы, что делает улицу загруженной.

Коми язык в магазинах федеральной сети

- Хороший пример того, что федеральные крупные игроки готовы развивать местную идентичность.Наличие коми языка в магазине делает его доступным для тех, у кого этот язык основной.

Камеры безопасности

- Наличие камер в городе делает его безопасным, особенно на оживленных перекрестках.

Пешеходный переход нажимного типа на октябрьском проспекте

- Светофор делает переход через оживленный четырехполосный проспект более безопасным.

Изменение полос движения

- На ряде перекрестков поменяли направление движения по полосам и фазы у светофоров, что должно увеличить пассажиропоток.

Ресурсный центр добровольчества Республики Коми

- В городе появилось современное, креативное пространство для молодежи, где она может проводить образовательные мероприятия. Единственный минус, что центр на третьем этаже, и он становится не доступным для маломобильных граждан.

Закупка новых автобусов

- В городе появились низкопольные автобусы. Теперь у маломобильных горожан будет больше возможностей свободно передвигаться по городу. Только жаль, что такие автобусы появляются после исков в суд на администрацию города.

Ремонт двора дома №81 на улице Тентюковской

- Отличный пример, когда инициатива одного человека привела к ремонту целого двора.

Однако Дмитрий Махов отметил и отрицательные тенденции. Сыктывкарец заявил, что проблемы из предыдущих годов перешли и в 2020:

Попытка сруба березовой рощи для культурного центра

- Сыктывкару и так не хватает зеленых пространств. Не приятно, когда ради гранта на строительством мы готовы пожертвовать своей экологией и частичкой историей города.

- Помимо ужасного пестрого оранжевого цвета, главная ошибка в том, что в школу ходят дети не только с окрестных домов, а со всего города. Тем самым «убивается» концепция, что все социальные объекты в шаговой доступности. И идет огромная нагрузка на инфраструктуру, как пример, пробки на улице Малышева.

Строительство многоэтажек

- Город продолжает строиться вверх. Куча мировых примеров, когда такие многоэтажки превращались со временем в гетто. Такая застройка не предназначены под креативные, современные офисы.

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