Сыктывкарская собака-полицейский на пенсии нашла новый дом

Служебную собаку Управления по конвоированию УФСИН России по Республике Коми приютит семья из Сыктывкара, сообщает пресс-служба ведомства.

Вскоре после публикаций на сайте УФСИН и средствах массовой информации республики новости о немецкой овчарке по кличке Лэри, для которой сотрудники кинологической службы искали новых хозяев, в Управление по конвоированию обратились жители Сыктывкара, готовые предоставить четвероногому другу жилье и окружить его заботой.

Как отметили представители Управления по конвоированию, глава семьи имеет большой опыт ухода за собаками, поэтому передают им своего товарища со спокойной душой.

Место службы Лэри покинет не сразу: новым хозяевам требуется время, чтобы построить полноценный вольер и создать комфортные условия для содержания, как в зимнее, так и в летнее время. Вполне возможно, что Новый год питомец встретит уже на новом месте.

Семья, приютившая Лэри, проживает в частном доме, во дворе которого и будет обустроено жилье для собаки, а вокруг – много свободного пространства для совместных прогулок.

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