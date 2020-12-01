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Бусы, елочные шарики и птички: что продают сыктывкарцы к Новому году

Бусы, елочные шарики и птички: что продают сыктывкарцы к Новому году

01 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из открытых источников
Самое время готовиться к празднику

Уже 1 декабря, а это значит, что до Нового года остался ровно месяц. Пора начинать подготовку жилища к празднику! Портал PG11.ru подготовил небольшую подборку товаров на новогоднюю тематику, которые продают сыктывкарцы.

Новогодняя елка с украшениями — 2 700 рублей

— Пышная зелёная новогодняя ёлка. Высота 180, ширина 110. В придачу игрушки, мишура и две гирлянды. Ставилась всего один раз, — утверждает продавец.

Рождественский венок — 900 рублей

Продавец сообщает, что венок ручной работы и совершенно новый.

Новогодний подарочный бокс — 650 рублей

Сыктывкарец предлагает к продаже уникальные подарочные боксы под заказ. Наполнение можно оговорить заранее.

Гирлянда новогодняя — 600 рублей

Новогоднюю гирлянду длиной в 24 метра с рук можно приобрести за 600 рублей.

— Гирлянда новогодняя 24 метра, провод прозрачный. Мультицвет, восемь режимов. Идеальное состояние, — указал продавец в объявлении.

Елочные бусы — 499 рублей

— Новые. Цена за все. Гирлянда 5 метров и «шапка» в подарок.

Новогодние шары ручной работы — 470 рублей

— Диаметр шара восемь сантиметров, не считая объемных деталей. Каждый шар в индивидуальной подарочной упаковке. 

Новогодние украшения — 400 рублей

А эти украшения рубной работы предназначены не для елки, а для юных красавиц. 

— Новогодние украшения ручной работы, в технике канзаши, в наличии и под заказ, очень много интересных моделей.

Новогоднее украшение — 150 рублей

— Новогодние украшения. Акрил, 12 сантиметров. Бабочка и колибри. На свету красиво переливаются. Богато смотрятся. Бабочек две штуки. Новые. Слоника нет.

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А вы когда-нибудь покупали новогодние товары с рук? Поделитесь в комментариях!

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