Бусы, елочные шарики и птички: что продают сыктывкарцы к Новому году

Бусы, елочные шарики и птички: что продают сыктывкарцы к Новому году01 декабря 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Фото из открытых источников
Самое время готовиться к празднику
Уже 1 декабря, а это значит, что до Нового года остался ровно месяц. Пора начинать подготовку жилища к празднику! Портал PG11.ru подготовил небольшую подборку товаров на новогоднюю тематику, которые продают сыктывкарцы.
Новогодняя елка с украшениями — 2 700 рублей
— Пышная зелёная новогодняя ёлка. Высота 180, ширина 110. В придачу игрушки, мишура и две гирлянды. Ставилась всего один раз, — утверждает продавец.
Рождественский венок — 900 рублей
Продавец сообщает, что венок ручной работы и совершенно новый.
Новогодний подарочный бокс — 650 рублей
Сыктывкарец предлагает к продаже уникальные подарочные боксы под заказ. Наполнение можно оговорить заранее.
Гирлянда новогодняя — 600 рублей
Новогоднюю гирлянду длиной в 24 метра с рук можно приобрести за 600 рублей.
— Гирлянда новогодняя 24 метра, провод прозрачный. Мультицвет, восемь режимов. Идеальное состояние, — указал продавец в объявлении.
Елочные бусы — 499 рублей
— Новые. Цена за все. Гирлянда 5 метров и «шапка» в подарок.
Новогодние шары ручной работы — 470 рублей
— Диаметр шара восемь сантиметров, не считая объемных деталей. Каждый шар в индивидуальной подарочной упаковке.
Новогодние украшения — 400 рублей
А эти украшения рубной работы предназначены не для елки, а для юных красавиц.
— Новогодние украшения ручной работы, в технике канзаши, в наличии и под заказ, очень много интересных моделей.
Новогоднее украшение — 150 рублей
— Новогодние украшения. Акрил, 12 сантиметров. Бабочка и колибри. На свету красиво переливаются. Богато смотрятся. Бабочек две штуки. Новые. Слоника нет.
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01 декабря 2020, 20:00
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