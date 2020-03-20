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Топ 10 байков от 10 до 550 000 рублей, которые продают в Сыктывкаре

Топ 10 байков от 10 до 550 000 рублей, которые продают в Сыктывкаре

20 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Avito.ru/Топ 10 байков от 10 до 550 000 рублей, которые продают в Сыктывкаре
Подготовили подборку к открытию мотосезона

В Сыктывкаре близится открытие мотосезона и многие начинают задумываться о покупке мотоцикла. Байк - один из самых популярных и романтичных видов транспорта. Сколько же стоит такой железный конь? Портал PG11.ru подготовил топ 10 мотоциклов, которые продают жители столицы Коми.

«Иж Планета-3» - 10 000 рублей

Самым дешевым в подборке стал мотоцикл «Иж Планета-3» 1982 года выпуска. По 
словам владельца он надежный, все необходимые документы имеются.

Cobra crossfire 125 - 30 000 рублей

Согласно описанию, этот “железный конь” имеет цифровую приборную панель, сигнализацию с автозапуском, регулируемый выхлоп и пробег 14000 километров. Также автор отмечает, что в комплекте идет дополнительное левое зеркало и педаль тормоза.

Mikilon d-52. - 50 000 рублей

По словам владельца, байк близок к отличному состоянию. На мотоцикле стоит новый трос газа и трос сцепления,кнопка глушения мотора, задний амортизатор. Владелец готов обменять его на другой мотоцикл, правда его не интересует советская техника.

GX-R 250 - 65 000 рублей

Автор отмечает, что этот байк отлично подойдет для новичков. Мотоцикл 2014 года выпуска, в хорошем состоянии, с новым аккумулятором и весит всего 150 кг.

Motoland cbr 250 - 80 000 рублей

Согласно объявлению, этот мотоцикл был куплен в 2018 году. Владелец утверждает, что он идеальном состоянии и стоит на гарантии. Автор решил поменять его на автомобиль. В подарок владелец готов отдать мотоциклетный шлем.

Suzuki bandit GSF600N - 100 000 рублей

Cогласно описанию, этот байк в отличном состоянии для 1985 года выпуска, все документы в порядке, техосмотр пройден.

Honda CB750 - 175 000 рублей

В объявлении указано что этот байк работает “ровно” , в наличии новые колодки, чехол, подогрев ручек, дополнительные противотуманные фары, Автор готов помочь с перевозкой по городу.

Yamaha xjr 1200 - 180 000 рублей

Автор пишет что это “Мотоцикл без вложений”. Стоит свежая резина Michelin pilot power, новые ступичные подшипники, обслужен генератор и стартер, имеет защитные дуги Crazy Iron, армированные тормозные шланги и сцепления.

Kawasaki Ninja 650 - 475 000 рублей

Один из самых дорогих мотоциклов в нашей подборке. Автор оправдывает цену идеальным состоянием, своевременным техническим обслуживанием. Владелец готов помочь с доставкой.

Honda CBR1000RR - 550 000 рублей

Замыкает нашу подборку байк, который купили на аукционе в Японии. Владелец утверждает что у него пробег всего 1 километр по России и готов предоставить аукционный лист.

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Какой мотоцикл выбрали бы вы? Пишите в комментариях.

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